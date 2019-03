Noguera solicita a la Junta Electoral una aclaración sobre la orden de retirar lazos del edificio de Cort

El alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha remitido un escrito a la Junta Electoral solicitándole una aclaración sobre la orden de retirar lazos de la fachada de Cort ya que "a día de hoy no consta ninguna exposición de lazos como símbolo de protesta por el proceso judicial que se sigue en el Tribunal Supremo contra políticos catalanes", según constaba en la denuncia de Vox.

La denuncia de Vox señalaba que las dependencias municipales de MÉS per Palma, en el edificio público de la sede del Ayuntamiento, lucían "un lazo como símbolo de protesta por el proceso judicial que se sigue en el Tribunal Supremo contra los políticos catalanes". Tras esta denuncia, la Junta Electoral Provincial ha ordenado "la inmediata retirada de los lazos que puedan encontrarse" en el edificio público.

Sin embargo, los lazos en Cort son cuatribarrados y fueron colgados en 2013 "en apoyo a la lucha de los docentes de Baleares contra los recortes y el decreto del TIL del Govern Bauzà y en defensa de la lengua catalana", han explicado desde MÉS per Palma en un comunicado.

Por ello, el alcalde ha solicitado "una aclaración para saber a qué lazos se refiere el citado acuerdo de la Junta Electoral".

Además, Noguera recuerda que la Ley municipal y de régimen local de Baleares permite a los grupos disponer de un despacho o local en la sede del Ayuntamiento y que la alcaldía, "al igual que la predecesora la legislatura anterior, ha optado por no restringir la libertad de expresión y difusión de ideas y opiniones mediante cualquier medio, siempre que no infrinjan la legislación vigente, no perjudiquen el servicio municipal y no sobrepasen el ámbito del espacio asignado por el Ayuntamiento al respectivo grupo".

"Esta decisión se ha hecho efectiva en varias ocasiones cuando varios grupos municipales han utilizado los balcones de los respectivos despachos para mostrar simbología diversa", ha recordado el primer edil.

En cambio, ha enfatizado, el balcón principal del Ayuntamiento sí depende del área de alcaldía y ésta se encarga de supervisar "la exposición de carteles, lazos o pancartas que tienen carácter estrictamente institucional".