Negueruela, sobre los PGE: "Espero que todos los partidos estén a la altura, es un momento de unidad"

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, valora muy positivamente en La Mañana en COPE Más Mallorca el acuerdo de prórroga de los ERTE's: "ayer fue un acuerdo importantísimo para nuestra comunidad".

Reconoce que "muchas veces pecamos de no cerrar acuerdos hasta que no vence el plazo, pero al menos el resultado ha sido muy positivo, sobre todo en el caso de Baleares, con la prestación para los fijos discontinuos, que entra en vigor este 1 de octubre. Las empresas no tendrán que cotizar por los fijos discontinuos, sus contratos siguen vigentes y se les genera una prestación extraordinaria hasta el 31 de enero".

Y es que ahora hay muchas empresas con actividad cero que no pueden asumir los costes de la Seguridad Social y "los trabajadores pasan a recibir la prestación. Se trata de mantener el empleo, que no haya despidos. Encaramos un 2021 muy duro, pero manteniendo los puestos de trabajo", añade el conseller.

Sobre si la fecha de 31 de enero es insuficiente para Baleares, Negueruela explica que "el modelo de negociación permite ajustar cada 4 meses las necesidades hacia los sectores más afectados. No es que finalicen los ERTE's, hay que evaluar la situación y si es necesario volverán a prorrogarse."

Medidas como los ERTE's tienen un coste muy alto para la Seguridad Social y el Servicio de Empleo que llevan al Estado a un mayor endeudamiento, el más alto de su historia. A este respecto, el conseller explica que "lo importante es aguantar los servicios públicos, que son más esenciales que nunca, como educación, sanidad y servicios sociales. Son medidas contracícliclas, tienen que proteger".

Negueruela afirma que "hay partes del tejido productivo en zonas industriales de la península que ya han empezado a recuperarse, y otras zonas como Baleares que tardaremos más, por lo tanto el Estado tiene que sostener y ese sostenimiento pasa por el endeudamiento".

"El sistema está aguantando y hay 23.000 millones de euros de Europa para este coste de seguridad social y prestaciones. Es un primer arranque de estas ayudas. Todo lo que venga de Europa tiene que servir para movilizar recursos y generar actividad y ayude a bajar los gastos del Estado, pero ahora la prioridad es la protección, la sanidad, los SSSS, que tienen que dar la respuesta que están dando", añade el conseller.

Sobre otro asunto de actualidad económica, como son los Presupuestos Generales del Estado, el conseller sentencia que "necesitamos los presupuestos para desarrollar las políticas adecuadas a este momento. Espero que todos los partidos estén a la altura, entiendan que hacen falta los presupuestos y dejen al Gobierno trabajar en ese sentido. Es un momento de unidad y hay que tener unos presupuestos de unidad".

Negueruela ha estado hoy en Madrid en la Conferencia sectorial y ha confirmado a COPE que "recibimos 24 millones de euros del Estado para activar el plan de choque en Baleares para este otoño/invierno".

Por último, el conseller afirma que están "trabajando en los corredores seguros y esperamos poder daros noticias los próximos días".