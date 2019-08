Negueruela refuerza los inspectores para luchar contra la precariedad laboral

El consejero de Modelo Economico, Turismo y Trabajo, Iago Nerguela ha informado junto con la Yolanda Robledo, directora territorial de la Inspección de Trabajo de las nuevas medidas que luchan contra la precariedad laboral en las zonas turísticas más transitadas. Esto se traduce en el Plan director, que pretende garantizar la competencia leal entre las empresas de estas zonas y la administración mediante una serie de inspecciones que se realizan en conjunto con efectivos de la Guardia civil y la Policía Nacional.

En este sentido, Robledo ha señalado que este Plan Director es la principal herramienta con la que actualmente cuentan para hacer frente a los problemas más importantes presentes en la sociedad. "La precariedad y la temporalidad son una de las principales preocupaciones no solo a nivel estatal sino en particular las Islas Baleares", ha afirmado. Asimismo, ha explicado que el objetivo primordial de este plan es garantizar, además de la competencia leal entre empresas, "un modelo económico sostenible y que sea justo para todos los trabajadores, empresas, que en este caso cumplen con la normativa laboral y de seguridad social".

LUCHA CONTRA LAS IRREGULARIDADES

Los responsables del gobierno explican que con este plan se pretende luchar contra las irregularidades laborales que pueda haber en este tipo de locales de Magaluf, S'Arenal y Sant Antoni de Ibiza. Se buscan sobretodo faltas de alta y permisos de trabajo en extrangeros no regulados. Con este objetivo se ha dispuesto a los inspectores y subinspectores de como mínimo dos agentes para garantizar la eficacia del plan. En este sentido Negueruela ha explicado que creen necesario reforzar la actuación pero que ello "no quiere decir que la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social no haga trabajos de economía regular nocturo en el resto de zonas, que se hacen", ha afirmado.

Las multas por no cumplir la normativa laboral pueden ascender a 10.000 euros por cada extranjero que esté en una situación de irregularidad de alta.