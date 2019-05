Todo el mundo se pregunta "y después de Nadal qué". El deporte español no está preparado para vivir sin Rafa Nadal, el que ha sido referencia de nuestro deporte y del tenis mundial. Su figura es tan gigantesca que nadie se plantea cómo será el día después de una despedida esperemos que aún lejana de las pistas.

Será muy difícil que llegue no ya alguien con el palmarés de Nadal, sino que compita a un nivel como para ser candidato a Grands Slam cada temporada. Ganar un grande para el tenis español era una heroicidad antes de Nadal, ahora el público está acostumbrado y forma parte de una rutina que no es tal.

¿Y en Mallorca? ¿quién quedará? pues en Mallorca hay un tenista que cada día es mejor, y que está tutelado por la Academia de Rafa en Manacor, del que se espera que sea un tenista competitivo que llegue a ganar algún título. Por lo pronto está en el año de su despegue, ya le ha ganado a un top3 como Alexander Zverev, y sigue dando pasos en cada torneo.

Jaume Munar de 21 años se ha imaginado que algún día puede cruzarse con Rafa en la pista, quién sabe si en este Masters 1000 de Madrid que empieza ya. Es algo que acabará ocurriendo, como le pasó al propio Rafa cuando jugó ante Moyà que entonces era una referencia para él. Lo que no se sabe es si Munar ganará a Nadal como éste hizo con Moyà en Hamburgo.

Preguntado por la Revista Squire,contesta: "Ostras, ¡ese momento sería muy especial! Y también raro… Compartir pista alguna vez con Rafa es algo que se me ha pasado muchísimas veces por la cabeza desde que era pequeño. A día de hoy, que tenemos una relación más estrecha, sería un momento único. Sería un cúmulo de sensaciones diferentes, algo que recordaría para siempre".

Sobre las preguntas recurrentes sobre Nadal que tendrá que contestar en todo el mundo cuando empiecen a preguntarle por su carrera, Munar se muestra natural: "No me importa nada que me pregunten por Rafa. Es un privilegio poder estar cerca de una persona como él, que representa lo que representa para el deporte español y mundial. Es un fuera de serie y tenerlo cerca es de las mejores cosas que me han podido pasar en mi carrera. Siempre que me pregunten por Rafa mis palabras serán de agradecimiento y me sentiré orgulloso de tenerlo cerca".

El de Santanyí está orgulloso de pertenecer a la Academia y estar cerca de una referencia como Rafa Nadal: "Tener a Rafa al lado siempre es súper especial y me ayuda en todo lo que puede. Me ha dado consejos, pero creo que el mejor ejemplo de todos es mirarlo a él, tenerlo como espejo, ver como trabaja en su día a día. Es el mejor y el mayor ejemplo de todos. Él me dice siempre que trabaje, que tenga ilusión por lo que hago, que me lo tome muy en serio… Que me tome el tenis como si fuera mi vida, también sabiendo que no lo es todo en la vida. Sobre todo que trabaje y que escuche a la gente cercana que me quiere bien".

Finalmente en esta entrevista confiesa que le gusta leer y que lo último que ha leído es el libro de Pau Gasol "Bajo el aro" del que ha aprendido mucho: "En los últimos tiempos he leído muchísimos libros, me encanta la lectura y en ella he encontrado la manera de evadirme del tenis y mantener mi mente ocupada en otras cosas. Por ejemplo me gustó mucho el libro de Pau Gasol, me lo leí en dos días. No podía parar de leer"