Mueren siete personas en Baleares por coronavirus y aumentan los contagios en los colegios

En las ultimas 24 horas se han notificado 103 positivos mediante pruebas PCR, cinco más que ayer y se han producido siete fallecimientos de personas con coronavirus en Baleares desde el viernes, con lo que la cifra se eleva a 284 fallecidos. Del total de fallecidos desde el viernes, cuatro corresponden a usuarios de residencias de ancianos, con un total de 125 desde que comenzó la pandemia.

Precisamente la situación de la residencia de Bell entorn de Soller ha llevado a la intervencion de este centro este pasado fin de semana. La gestión sanitaria pasa a manos del salud y el IMAS durante 20 días. Esta residencia privada tiene 152 usuarios 83 son positivos 50 estan hospitalizados y el resto son asintomáticos. Tambien hay 33 trabajadores contagiados. El presdiente del IMAS, Javier de Juan, ha explicado que la situación ha mejorado, se ha estabilizado y reconoce que la propiedad está colaborando. Por su parte, la consellera portavoz del govern, Pilar Costa, ha comparado la situación de esta residencia con la Senior de Sant Joan, afectada también por un brote, pero que ha conseguido controlar la situación y restructurar la organización que ha evitado su intervención.

En cuanto a los colegios, 252 alumnos y 60 profesores de las islas se han contagiado. La portavoz autonómica, Pilar Costa, ha explicado que en los estudios de contactos estrechos, más del 80% dan negativo y de momento no ha habido ningún brote. Costa ha explicado que se han cribado más de 50 grupos de 42 cetros escolares, a 512 alumnos y 38 profesores, y el resultado ha sido de 14 alumnos y un profesor positivo y 331 negativos. De las otras 204 pruebas, aún falta por conocer el resultado. De los 7.000 grupos que hay en los 424 centros educativos de Baleares, hay 49 en cuarentena, de 46 centros.

Dice la portavoz del ejecutivo que la situación en los centros educativos es estable y buena, aunque ha pedido "que todo el mundo tenga máxima responsabilidad y prudencia en centros escolares, centros de trabajo y fuera de ellos".

AGLOMERACIONES DE PERSONAS EN PALMA

Mientras toda la situación sanitaria empeora, los hay que continúan concentrándose en espacios públicos para hacer reivindicaciones. Es lo que ocurría este domingo por la tarde en Palma, cuando decenas de personas se organizaron con pancartas en las que podía leerse "stop abuso político y sanitario". Un hombre hizo un vídeo de la concentración que se produjo ayer a las puertas de la Catedral de Mallorca. El hombre era claro: "Los parques infantiles están cerrados en todas las islas y sin embargo se permite la concentración de personas sin mascarillas en la explanada de la catedral, indignante"

176 DENUNCIAS EN SANT ANTONI

La Policía Local de Sant Antoni ha interpuesto un total de 176 denuncias en los últimos dos meses por incumplimientos de las normas sanitarias. Los agentes han levantado 39 actas a 27 establecimientos del municipio con un total de 70 infracciones, de las cuales las más habituales han sido el incumplimiento del horario de cierre, no respetar la distancia de seguridad o carecer de dispensadores con gel hidroalcohólico, entre otras.

También se han interpuesto denuncias por carecer de señalización informativa sobre el COVID-19, por no respetar el aforo o por permitir fumar. La Policía Local también ha denunciado a 42 personas por no llevar la mascarilla obligatoria, a 52 personas más por no llevar la mascarilla y no guardar la distancia de seguridad, y a ocho personas por no respetar la prohibición de fumar en espacios públicos.

DOS DENUNCIAS POR CELEBRAR FIESTAS

Además, los agentes han interpuesto dos denuncias por acceder a un parque infantil precintado, una denuncia por realizar una fiesta en un domicilio con más de 20 personas y otra denuncia por realizar una fiesta en un barco con más de 25. Durante los meses de julio y agosto se han realizado cuatro inspecciones conjuntas con un inspector de la Dirección General de Emergencias y se han realizado dispositivos especiales para el control de botellones en coordinación con Protección Civil. Además, se han realizado tres dispositivos caninos para la detección de estupefacientes.