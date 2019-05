Es un partidazo. El RCD Mallorca-Granada es un gran duelo por cosas grandes, el Granada por ascender a primera división dos años después, tiene su segundo match ball tras fallar ante el Cádiz, y el Mallorca jugar el playoff de ascenso a primera. Será lo más cerca que haya estado hasta ahora de la primera división tras su descenso en 2013 en aquella temporada con Caparrós y Manzano en el banquillo de un club en llamas por el caos de su responsable deportivo, Serra Ferrer.

Vicente Moreno, que tiene la duda de Aridai para el domingo, se ha referido a este encuentro que ha levantado una gran expectación en la hinchada bermellona: "no sé lo que se juega el Granada, sé lo que nos jugamos nosotros y es mucho. Queremos ganar está claro. Ellos le dan mucha importancia pero no es lo que me preocupa a mí, estamos nosotros preocupados en ganar para certificar esa posibilidad de que no acabe la liga para nosotros. Cuando uno está bien es una pena que se acabe. Queremos alargar la temporada, darle continuidad y seguir disfrutando de estos chavales y este ambiente que estamos viviendo. No tienes la suerte de disfrutarlo todos los años. El año pasado tuvimos esa suerte, pero años atrás se estuvo más sufriendo que disfrutando, ahora estamos disfrutando y queremos alargar esto".

Moreno por cierto ha deseado suerte a todos los equipos que se juegan cosas importantes en la isla, entre ellos el At.Baleares equipo en el que está su ex jugador en el Nàstic Marcos de la Espada, "al que tengo aprecio, y a mis amigos les deseo lo mejor. Para el fútbol balear cuantos más equipos arriba ,y ya no digo en segunda sino en primera incluso, pues mejor para todos; y en especial también para el Futsal por la gran relación con Vadillo su entrenador, un tío al que admiro y me alegro que le esté saliendo todo tan bien. Pero lo hago extensivo a todos los clubes que se juegan algo, no es fácil estar ahí y sé el trabajo que deben llevar detras y ojalá consigan sus objetivos. Para el deporte balear es positivo. Suerte a todos".