El Molinar en pie de guerra con Autoridad Portuaria y Ayuntamiento

Las obras de reforma en el Club Marítimo de El Molinar, ejecutadas por Autoridad Portuaria, han acabado con la paciencia de los vecinos y varias entidades de la zona del Molinar que se sienten decepcionados y preocupados. El Portavoz de la Asociación Born des Molinar, Miquel Obrador, lamenta que tanto Autoridad Portuaria como el Ayutamiento vendieran el proyecto de obras del Molinar como si fuera el país de las maravillas. En este sentido, asegura que la realidad es muy diferente.

Obrador ha recordado que el problema ha sido que tanto Autoridad Portuaria como Ayuntamiento, no se han sentado a escuchar las peticiones de los vecinos y por lo tanto no han podido exponer sus diferencias con este proyecto. El presidente ha destacado que Autoridad Portuaria y Consistorio se han reunido y han dado un cheque en blanco a la plataforma Port Petit.

Entre sus preocupaciones, está la creación, ya en marcha, de los dos muros o que no hayan arreglado la bocana en la entrada del mar, que se encuentra en estos momentos condenada a las aguas fecales. También les preocupa que la zona se convierta en una zona de botellón, que no haya aparcamientos y que no exista un estudio de movilidad ni de medio ambiente.

Por todos estos motivos, Obrador ha informado de que mañana se van a concentrar frente al Club Marítimo de El Molinar para pedir a los políticos que escuchen a los vecinos, a la gente del mar... Quiere que les tengan en cuenta ya que su objetivo no es parar las obras para hacer daño, si no para mejorar las intalaciones y que sean para 100 años más.