Molango confirma que el Mallorca tiene 28 millones de límite salarial

El RCD Mallorca cuenta con una importante limitación presupuestaria esta temporada en comparación con los otros 19 equipos con los que compite en primera. No sólo por ser el que ingresa menos por televisión, por haber sido el último en ascender y por lo tanto peor clasificado, sino también porque de lo que ingresa tiene que cumplir en su vuelta a Primera con la Agencia Tributaria. Hoy el consejero delegado de la entidad Maheta Molango ha hablado ha cifrado en 28 millones de euros, una noticia de la que viene dando cuenta este verano Deportes Cope, en un encuentro con los medios de comunicación junto al presidente Andy Kohlberg y los jugadores Febas y Trajkovski.

El Mallorca deberá abonar este año 10 millones de euros a Hacienda correspondientes al convenio con la agencia tributaria que acaba en 2021 si no ha sido modificado, de los 14 millones que le quedan por pagar tras entrar en concurso de acreedores en 2010. Con los descensos de categoría del club, Hacienda ha ido aplazando los pagos hasta que recuperara la primera división en la que cuenta con más ingresos, si bien siempre se ha llevado un porcentaje del 40% de los traspasos.

Así las cosas, el consejero delegado ha dicho que los fichajes se han hecho como siempre consensuando con el técnico Vicente Moreno y que no hay dos formas de ver los fichajes entre entrenador y club a pesar de lo reservado que ha sido el técnico a la hora de valorar los fichajes.

Además, ha añadido que "nuestro activo es el grupo y su forma de competir" por encima de individualidades. "No cambio este grupo por ningún otro, no hablo individualmente pero sí como grupo". Molango ha destacado que aún quedan algunas posiciones por cubrir y que no hay obligación de salidas porque disponen de fichas.

Sobre el fichaje de Kubo ha dicho que "le seguíamos desde hace meses y ha sido como un parto, cuando vimos que los grandes no le quitaban el ojo vimos que no teníamos opción, pero luego con el Real Madrid ha habido buena sintonía. El jugador no parece que tenga 18 años, no le asusta la presión y casi la demanda". Molango se ha mostrado convencido de que el Real Madrid sabe que su cesión al Mallorca será positiva para el jugador.

Finalmente, sobre el entradón de público del domingo , con más de 18.000 espectadores en las gradas, se ha mostrado exultante y ha recordado que "no ha habido regalos ni cosas raras, valoramos que la gente aprecie venir. Hicimos 100.000 euros de taquilla".