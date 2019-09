La misión imposible de los invidentes para coger el autobús en Palma

A la EMT se le acumulan las quejas. Pilar es una usuaria de este servicio y solo ve de un ojo. No corre la misma suerte su hermano, que no ve nada, o su cuñada, que solo ve recto.

Aunque las paradas de autobús cuentan con un aparato que avisa del tiempo que le falta al servicio público, este no es suficiente para alguien que cuenta con una minusvalía visual. Y es que, tal y como explica Pilar, resulta que la norma para que los conductores paren es hacer señas, unas señas que gente como Pilar no puede hacer.

Por culpa de esta situación, Pilar pierde los autobuses y tiene que esperar hasta 40 minutos para que llegue el siguiente y muchas veces el vehículo para detrás del otro haciendo imposible que suba en él.

Aunque hay gente buena que le avisa y conductores que ya conocen a Pilar y se paran, el colectivo se siente totalmente apartado. Además, esta mujer ha llamado a la EMT para poner una queja y le derivan a hacerlo por internet cuando ella no sabe utilizarlo. En este sentido, pide a la empresa que piense en la gente que no ve e incluso les invita a que pasen un día como ellos.

LA ONCE

Tras conocer la historia de Pilar, desde la Fundación la ONCE en Baleares, su Presidenta Mª Carmen Soler, cree que hay algunos conductores de la EMT que no están concienciados de que el transporte público es para todas las personas y que los usuarios ciegos, que no pueden conducir, hacen uso de este en su día a día.

En Palma 700 personas cuentan con una discapacidad visual. Y aunque en los autobuses cuentan con un sistema de voz, los vehículos antiguos se han quedado obsoletos o en alguna ocasión, son los propios conductores que bajan el volumen del aparato.

Además, cabe destacar que frente a esta gran necesidad, tan solo 100 paradas de la EMT cuentan con pantalla, algo que les ayuda mucho ya que gracias a un mando facilitado por la ONCE, pueden escuchar y saber cuánto le falta a su autobus.