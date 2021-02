Mika, enferma de cáncer, sin ayudas y acampada frente al Ayuntamiento de Palma: ''Quiero una vivienda digna''

Este miércoles COPE se ha acercado hasta la plaza de Cort de Palma para conocer la historia de Mika, una mujer enferma de cáncer que lleva 3 días acampando frente al Ayuntamiento para exigir ayudas y una vivienda digna. Tenía un trabajo y pagaba su alquiler religiosamente cada mes hasta que enfermó de cancer de pecho y llegó la pandemia de la Covid-19.

Nos ha contado que la Asociación contra el Cáncer le ayudó con 400 euros que se sumaban a otros 400 que recibía por parte de asistente social. Mika pudo pagar dos meses de alquiler pero no le dió para más porque dejó de recibir esas ayudas. Después de cobrar la ayuda mínima vital, se quedó sin dinero ya que tuvo que devolver todo el dinero que debía. ''Me dicen que ya no me pueden ayudar más. La asistente social, después de muchísimas humillaciones, me da una resoga de 2 meses con la que vuelvo a pagar mi casa, pero después me quitan las ayudas'', asegura. ''La paga mínima vital es una trampa, en el momento en que la pides, no puedes solicitar nada más'', lamenta.

Audio

Le ofrecieron una vivienda ''inhabitable'' según Mika

A Mika le asignaron una pensión durante 4 meses. Asegura que durante ese tiempo no tomó un plato caliente de comida y que ''no era un hotel, si no una habitación con dos camas''. Después de su estancia en este lugar llegó su infierno: le ofrecieron una vivienda que, según explica, era inhabitable y estaba llena de basura. ''¿Han visto la vivienda que me han dado? Hay ratas que yo no sabía si eran conejos, basura por todos los lados...Han limpiado el piso de arriba un poco y según el alcalde las escaleras nada tienen que ver con el piso. Yo tengo que subir y bajar'', denuncia. ''Tengo muchos problemas de piel por la quimio, y psicológicamente me han pegado un palo que me han destrozado. Quiero una casa decente, normal, que yo pueda pagar, pero no puedo'', lamenta.

Audio

Su único objetivo, conseguir una vivienda digna

Dice Mika que se encuentra acampada frente a Cort por necesidad y no por gusto y lamenta que muchos políticos se acerquen a hacer fotos sin dar soluciones. De hecho, es tal la desesperación de esta mujer, que en estos momentos su único objetivo es conseguir una vivienda digna y ha dejado en un segundo plano sus revisiones por el cáncer. ''Mi prioridad es tener una vivienda. ¿Que luego me muero? Pues bueno, me he muerto. Pretendo quedarme aquí hasta que me den una solución digna, no un basurero. Porque si me llegan a dar un cubo de basura me hubiesen ofendido menos''.''Pido por favor que me dejen tranquila, estoy luchando porque estoy en la calle. No vengáis por la 'fotito', que no soy un mono de feria, soy un ser humano que lo está pasando muy mal. Ayuden en lugar de venir aquí a hacer política. Yo no entiendo de política'', sentencia Mika.

La respuesta del Ayuntamiento

El Ayuntamiento se reafirma en que Mika está siendo ayudada desde 2019 de manera económica y en materia de vivienda. Dicen que se han hecho muchas excecpiones con ella. La coordinadora general de bienestar, Catalina trobat, asegura que ''la mujer rechazó el piso del patronato municipal y ahora ha rechazado acudir al servicio de acogida municipal''.