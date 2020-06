Miembros de la Hermandad de la Santa Caridad limpian la estatua de San Junípero Serra atacada en Palma

La estatua de San Junípero Serra ubicada en la Plaza de San Francisco de Palma ya luce hoy sin pintadas y no porque los servicios de limpieza de la ciudad acudiera a limpiarla.

Varios miembros de la Hermandad de la Santa Caridad de Palma se desplazaron y eliminaron las manchas de pintura roja y el grafiti que algún vándalo había hecho horas después de que una concejal de Podemos apoyara el derribo de la estatua en EEUU y pidiera la retirada de la de Palma.

Tres miembros de la junta de esta cofradía, que tiene como titular la figura de Junípero Serra, acudía horas después del acto vandálico para limpiar la pintura y el grafiti. Numerosas personas se habían ofrecido voluntariamente a su limpieza.

Y es que este ataque al igual que las palabras de la concejal Sonia Vivas han levantado una gran indignación en Mallorca.

El alcalde de Palma se podía de perdil y se ha limitado a decir que es una opinión personal de esta concejal y no del equipo de gobierno de Cort. Jose Hila insiste "todo el mundo puede hacer un tuit personal. Es un tema que no se ha planteado ni debatido y por tanto no le damos apoyo como equipo de gobierno. Cada uno puede decir lo que quiera, en su vida personal".

Mucho más crítico se mostraba Miquel Ensenyat de MES, que además era el presidente del Consell de Mallorca y que viajó a EEUU cuando el Papa canonizó al padre Serra en 2015, entiende que se pueda generar debate pero insiste "si es desde una perspectiva histórica hay que ser respetusoso con el contexto histórico del momento. Es un error garrafal juzgar la historia con parámetros actuales, si fuera sí no quedaría ni un estatua, y ni muchas maravillas del mundo que se hicieron con mano de obra exclava. Por eso hay que ser muy respetusoso y con criterios que han de ser puramente científicos", añade el portavoz de MËS.

OBISPADO: "HIZO SACRIFICIOS HEROICOS PARA PROTEGER A LOS INDÍGENAS"

Unos hechos que han preocupadon a la comunidad franciscana. El fraile mexicano Carlos Enrique Díaz tiene la sensación de que la sociedad desconoce la historia del Padre Serra y que por eso se está generando este conflicto y violencia ''sin fundamento''. Asimismo, recuerda que muchos indigenistas fueron franciscanos.

El Obispado de Mallorca ha condenado "que un movimiento internacional renovado para sanar recuerdos y corregir las injusticias del racismo haya sido secuestrado por algunos en un movimiento de violencia, saqueos y vandalismo". Defiende la figura del padre Serra, recordando que hizo sacrificios heroicos para proteger a los indígenas de California de los conquistadores españoles, especialmente de los soldados.

Desde el Ayuntamiento de Petra, localidad natal de Junípero Serra, su alcalde Salvador Femenias defiende la obra del padre Serra. Dice que ha sido siempre un trabajo integrador, positivo y humanitario.