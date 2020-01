SUP: "Cada uno debe asumir sus responsabilidades. En nuestra casa las cosas de hacen de forma excelente"

La Fiscalía de Baleares ha defendido este jueves que "todos y cada uno de los casos" relativos a presuntos abusos o agresiones sexuales, prostitución o corrupción de menores "han sido y están siendo objeto de la oportuna investigación, seguimiento y tramitación con absoluto interés, seguimiento y dedicación".

El Ministerio Fiscal también ha solicitado la instauración de un servicio de guardia de 24 horas por parte de la entidad pública competente en materia de protección de menores y ha instado a reforzar la seguridad nocturna de los centros de protección, además del incremento de las plantillas de profesionales durante dichos turnos.

Los policías de Baleares defienden también sus actuaciones en todos los casos y aseguran que nunca se han reído ante una denuncia. No entienden que la conselleria y el exdefensor del menor estén haciendo este tipo de declaraciones que, dice el secretario general del SUP, Manuel Pavón, "son totalmente mentira". Además, cuenta que ellos actúan acorde con sus protocolos y que la conselleria no debería eludir sus responsabilidades pasándolas a otras instituciones. "Cada uno debe asumir sus errores y responsabilidades", dice Pavón.

EL PP PLANTEA PEDIR MÁS COMPARECENCIAS

El portavoz del PP en el Parlament y presidente de la formación en Baleares, Biel Company, ha señalado este jueves que desde su formación están planteando pedir la comparecencia del delegado del Gobierno en Baleares, Ramon Morey, que está en funciones, y el representante de la Fiscalía de Menores, José Díaz Cappa.

En una rueda de prensa en la que también ha informado sobre los principales temas que se abordarán en el nuevo curso parlamentario, Company ha expresado que "el tema es gravísimo" y que seguirán trabajando "para aclarar qué está pasando".

La polémica surgió a la luz después de que una menor, víctima de una agresión sexual por parte de un grupo de jóvenes, denunciara que en los centros de menores se estaban produciendo casos de explotación sexual infantil. Tras esto, el Consell de Mallorca reconoció tener bajo su tutela a 16 menores víctimas de explotación sexual -15 niñas y un niño-, de los 278 adolescentes que tiene tutelados.

Company ha lamentado que tanto la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, como desde su entorno se esté dando la culpa a "la Policía y a la Fiscalía" y no se responsabilicen: "Alguien no ha hecho las cosas que tenía que hacer para que se esté viviendo un capítulo tan vergonzoso como el que se está viviendo".

"El gobierno de Armengol y el de Cladera querían tapar el asunto como ya hizo la señora Cladera con las horas previas a las inundaciones de Sant Llorenç, pero aquí se les ha ido de las manos", ha censurado Company, que ha insistido también en la necesidad de que Santiago dimita pues "lo ha gestionado muy mal".