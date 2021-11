Metrotenerife redactará el anteproyecto de explotación y sistemas técnicos del tranvía de Palma

Los usuarios del tren y del metro van a seguir sufriendo las consecuencias de los paros de los trabajadores de SFM. Este lunes los trabajadores se reunieron con la empresa pero no acercaron posturas, por lo que este miércoles los paros continúan.

Los trabajadores denuncian la opacidad respecto a la gestión del futuro tranvía y piden que no se siga apostando por subcontrataciones.

Este miércoles de 5.45 a 7.15 de la mañana y de 17.15 a 18.45 de la tarde volverán a hacer huelga. Y estos paros continuarán y poco a poco se irán intensificando.

De cara a la próxima semana, que se celebra el Dimecres Bó y el Dijous Bó, mucha gente no podrá desplazarse en tren hasta Inca. Habrá parón nocturno el miércoles y el jueves durante el día. Están abiertos al diálogo, aunque si no llegan a un acuerdo, se verá muy afectada esta festividad que hace dos años que no se celebra.





Metrotenerife redactará el anteproyecto del tranvía de Palma de Mallorca

Llevan cinco jornadas de huelga y lamentan que no hay intención por parte de la empresa de llegar a un acuerdo. Critica que lo que quieren es llevar a cabo una política de hechos consumados y no de negociación. De hecho, explica el portavoz del comité de los trabajadores Ricardo Mas que se han enterado por los compañeros de Canarias de que la empresa Metrotenerife ha conseguido el contrato para la redacción del proyecto de explotación y sistemas técnicos del tranvía de Palma. Un estudio previo al proyecto del tranvía.

Ricardo Mas destaca que en la reunión de este lunes solicitaron información sobre este asunto pero no la consiguieron, ya que el Govern no quiso darles información. Sin embargo, se han enterado a través del Diario de Tenerife: Metrotenerife redactará el anteproyecto del tranvía de Palma de Mallorca.

Según apunta este diario, el Consorcio de Transportes de Mallorca eligió la oferta de la Unión Temporal de Empresas, entre Metrotenerife y Saitec, por un importe económico de 116.000 euros.

El Govern, por su parte, asegura que se trata de un estudio que tiene la finalidad de determinar qué elementos de materiales y sistemas de gestión de tráfico y tecnología de seguridad se tienen que utilizar. "Por ejemplo, si se tienen que utilizar vagones con catenaria o alimentados por la vía; cuántos trenes se necesitan en función de las frecuencias o qué sistemas de señalización se tienen que utilizar", informan desde la conselleria de Movilidad. En ningún caso, señalan, se trata del proyecto de trazado ni obra del tranvía, pero sí de los preparativos que lo preceden.