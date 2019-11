El metro a la Universidad sigue fuera de servicio

La línia de metro M1 Palma-UIB sigue fuera de servicio según informa el Govern 24 horas después de que se interrumpiera ayer el servicio.

Unas 700 personas cogen el metro por las mañanas para ir hasta la UIB.

Anoche SFM explicaba que "la avería se ha localizado en un cable de media tensión que alimenta la catenaira que da energía al metro. Después de toda la noche trabajando para solucionar el problema siguen intentando solventar la avería. No se puede prever el tiempo que requerirá la reparación"

Hasta las 8 de la mañana SFM no ha informado sobre si se había o no restablecido el servicio.

��Després de tota la nit treballant per solucionar l'avaria, els treballs continuen a hores d'ara. La línia M1 roman sense circulació. Els serveis de bus alternatiu estan funcionant des de primera hora. Seguim informant. pic.twitter.com/5BgSP7ofuP

SERVICIO DE BUS ALTERNATIVO

La Conselleria de Movilidad recuerda que para los usuarios que usan esta línea se ha dispuesto un servicio de bus especial desde la Estación Intermodal que hace el recorrido Palma-Camí dels Reis.

Para ir a la UIB recuerdan que se puede usar la Línia 19 de la EMT.

El Consorcio para el Transporte también señala que para viajar a Son Sardina se puede hacer con la L220 del TIB o la Línia 12 de la EMT.

3/3

Us recordem que l’autobús de @EMT_Palma a la UIB té l’aturada 295, tot sortint de l’estació intermodal direcció plaça Espanya a mà dreta.



Seguirem informant de l'evolució de la incidència i tan aviat com es restableixi el servei.



Moltes gràcies per la seva comprensió. pic.twitter.com/dXw6rMBN1w