Menorca vuelve a nivel 1 por la alta incidencia de contagios con casi 300 casos

Salud ha notificado 146 nuevos contagios en Baleares en la última jornada, la presión asistencial sigue al alza en la Atención Primaria, donde ya se han superado las 2.000 personas atendidas y la incidencia se sitúa en las islas en los 153 casos por cada 100.000 habitantes aunque en el caso de Menorca se dispara a cerca de los 300 casos. Precisamente, ante la alta incidencia, Menorca pasa a nivel 1 vuelve a imponer restricciones. El lunes se aprobarán las medidas en el Consell de Govern.

En Menorca hay 269 casos activos por la covid-19, 261 en seguimiento por las Unidades Volantes de Atención al Coronavirus (UVAC), mientras que 3 personas permanecen ingresadas en planta de medicina interna y 5 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). También hay 6 profesionales sanitarios infectados y en seguimiento por Salud Laboral.

Restricciones en Menorca

Será obligatorio el pasaporte cóvid para acceder a discotecas y salas de baile, se limita al 75% el aforo máximo a locales de ocio nocturno. Los clinetes no podrán bailar y tendrán que beber sentados. Tampoco se podrán colocar barras en la calle. El aforo máximo de establecimientos culturales será del 80%, siempre que no sean teatros ni auditorios, en los que se permite el 100% del aforo. En los eventos culturales y deportivos no se permiten más de 1.000 personas de pie.

Hace un mes, cuando Menorca paso a nivel 0 no se llegaba a la treintena de contagiados y el en el Hospital no había ningún paciente Covid. La UCI del Mateu Orfinal está casi llena: hay 5 pacientes ingresados por Covid y sólo caben 7. En caso de continuar así y necesitar un nuevo espacio de UCI, debería suspenderse la actividad quirúrgica por falta de recursos.

Visitas limitadas en el hospital

Ante esta situación se ha limitado el acceso al hospital Mateu Orfila, se reduce a un acompañante las visitas a pacientes ingresados y se ha establecido un horario de visita de lunes a domingo de 12 a 14 horas y de 18 a 20 horas.

Los pacientes ingresados solamente podrán recibir la visita de un acompañante por día, excepto aquellos que se encuentren en la recta final de la vida, pediátricos, dependientes, embarazadas y mujeres que hayan dado a luz.

Además, en las consultas externas también se reduce a un acompañante por paciente. Por otro lado, se requerirá el uso de la mascarilla quirúrgica o FFP2.