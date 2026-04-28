Menorca devuelve al mar casi una tonelada de piedras y fósiles robados por turistas en el aeropuerto

Menorca ha devuelto a su hábitat natural un total de 876,53 kg de material geológico. Piedras, arenas y fósiles que fueron detectados y requisados en los controles de seguridad del Aeropuerto de Menorca durante el año 2025 ya descansan de nuevo en el litoral de la isla. Esta acción, coordinada por el departamento de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación en colaboración con Mestral y Aena, busca revertir el daño causado por una práctica que, aunque parece inofensiva, amenaza el patrimonio natural insular.

Un retorno preciso a la "Menorca de los colores"

No se trata simplemente de verter el material en cualquier punto de la costa. Para garantizar que cada elemento vuelva exactamente a su lugar de origen, dos técnicos del Departamento de Medio Ambiente han clasificado el material siguiendo la guía de las unidades geológicas de la isla.

Posteriormente, el Servicio de Limpieza de Playas ha distribuido los sedimentos por las diferentes regiones del litoral menorquín:

Menorca Blanca: La región del sur, que es la más extensa de la isla.

Menorca Oscura, Roja y Gris: Correspondientes a la zona de Tramontana, en el norte.

Menorca Amarilla: Pequeños núcleos distribuidos por toda la geografía insular.

CIME Arena requisada en el aeropuerto def Menorca

Concienciación al alza: los datos mejoran

La cifra de este año (876 kg) supone un descenso respecto a los 987 kg recuperados en 2024 y queda muy lejos del preocupante récord de 3.904 kg registrado en 2021. Según ha explicado Mateu Ainsa, director insular de Medi Ambient, esta tendencia a la baja apunta a una mayor concienciación ciudadana sobre el impacto real de extraer elementos del medio natural.

Ainsa insiste en que la retirada de estos materiales "altera la dinámica natural de las playas y afecta a la flora y fauna asociadas". El objetivo es erradicar por completo una conducta que pone en riesgo el ecosistema que sustenta la isla.

Más de una década de lucha contra el expolio

Desde que el proyecto arrancó en 2015, se han recuperado toneladas de materiales que los visitantes intentaban llevarse como recuerdo en su equipaje de mano. Sin embargo, las autoridades reconocen que es imposible cuantificar el daño total, ya que mucho material sale de la isla a través del transporte marítimo o en maletas facturadas que escapan a este control específico.

A continuación, la evolución del material recuperado en el arco de seguridad del aeropuerto:

2015: 2.086 kg

2019: 1.479 kg

2021: 3.904 kg

2025: 876 kg

Con el lema de "no llevarse nada más que fotografías", el Consell de Menorca recuerda que la preservación del paisaje depende de la suma de pequeñas acciones individuales.