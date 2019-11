Menorca en alerta naranja por vientos de 120km/h

Tras un fin de semana muy desapacible en Baleares con tormenta, granizo y viento, la semana arranca con avisos naranja por vientos de hasta 120 km/h en Menorca que se prevé reduzca su intensidad hasta los 90Km/h esta tarde.

El mismo nivel de alerta en el mar que afecta a Menorca y parte de Mallorca por fenómenos costeros, con viento del norte fuerza 7 a 9 y olas de 6 a 7 metros. En Menorca la alerta por fenómenos costeros en el mar se mantendrá hasta el miércoles.

La isla de Menorca además tiene decretada alerta amarilla por precipitaciones hasta las 18h.

En Mallorca también hay decretada alerta amarilla por rachas de viento hasta 80 km/h

En el caso de Ibiza la única alerta es por fenómenos costeros y podría levantarse este mediodía.

Bon dia! La punta de màxima intensitat del temporal ocasionat per la #BorrascaBernardo sembla que s'ha produït, (ratxes de 100 km/h a Menorca i ones que han fregat els 7 m). A partir de mitgia el vent anirà disminuint, però de matinada hi ha una repuntada.https://t.co/xIMJfZW5jR pic.twitter.com/Sp1lWOoRgx