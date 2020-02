Menorca, en alerta naranja por olas de 4 a 6 metros y posibilidad de olas máximas de hasta 10 metros

La Tramuntana ha entrado esta noche con fuerza en Menorca. La punta del temporal fue esta pasada noche desde la AEMET explican que este episodio durará poco ya que esta tarde-noche se calma.

La alerta naranja se mantiene hasta las 15:00 en Menorca por viento del norte fuerza 8, olas de 4 a 6 metros y probabilidad de que la ola máxima alcance los 10 metros en las aguas costeras del norte, la boya del puerto de Maó ha detectado olas de más de 9 metros. A las 15:00h el nivel de alerta se reduce a amarillo. Los puertos de Maó y Ciutadella están cerrados al tráfico marítimo debido al temporal.

A diferencia del temporal de Levante asociado a la Borrasca Gloria, la Tramuntana es muy frecuente en nuestras costas y por eso el impacto es menor. No obstante, desde emergencias 112 recuerdan que "volvemos a estar en alerta naranja por fenómenos costeros en buena parte del litoral balear. Por favor, no te pares a contemplar las olas y a hacer fotografías. Aléjate y busca un lugar seguro", advierte en su perfil de Twitter.

Tornam a estar en alerta taronja per costaners a bona part de la costa balear. Per favor, no t’aturis a contemplar les onades i a fer fotografies. Allunya’t i cerca un lloc segur. pic.twitter.com/4XWfcOdgSH