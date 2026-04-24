Menorca activa la temporada turística con la cultura como gran protagonista: "La gente ha respondido muy bien"

El presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, ha realizado en COPE una valoración "muy buena" de la primera edición del Opening Menorca Cultural, que clausura este viernes en el Teatro des Born de Ciutadella. El objetivo, según Vilafranca, ha sido "juntar todas las galerías de Menorca, combinarlo con cultura, arte contemporáneo, música, con gastronomía, y hacer un inicio de temporada turística". Además, ha destacado que se ha logrado acercar la cultura a los residentes, cumpliendo con creces las expectativas.

Una apuesta más allá del sol y playa

Esta iniciativa busca reforzar la identidad de Menorca más allá de su tradicional oferta de sol y playa, poniendo en valor su importante oferta cultural. Vilafranca ha señalado el crecimiento del arte contemporáneo en los últimos años y cómo el evento ha servido de "hilo conductor" para unirlo con espectáculos musicales y jornadas de debate. La experiencia, calificada como "muy positiva", ha sido disfrutada tanto por residentes como por los primeros visitantes del mes de abril.

Gran acogida del público y el sector

La respuesta del público ha sido uno de los puntos fuertes, con un lleno completo en el concierto inaugural en el Teatro Principal de Mahón y una alta participación en el resto de actividades. "La gente de Menorca es muy sensible a la cultura y, por tanto, ha respondido muy bien", ha afirmado el presidente. Este éxito también se ha reflejado en el sector privado, que ha participado en la estrategia a través de la Fundación Fomento de Turismo de Menorca.

La gente de Menorca es muy sensible a la cultura y ha respondido muy bien" Dolfo Vilafranca

La colaboración público-privada ha sido clave para coordinar una estrategia conjunta que el sector considera positiva. Aunque hay "cosas a mejorar", el objetivo es consolidar el evento para que sirva de aliciente a los visitantes fuera de la temporada alta. El fin último es "alargar la temporada turística y empezando por el mes de abril, que sea un mes ya consolidado", ha explicado Vilafranca.

Que el mes de abril sea un mes ya consolidado en la temporada turística" Dolfo Vilafranca

La cultura, motor de futuro

De cara al futuro, Vilafranca ha sido contundente al afirmar que "la cultura está dentro de las principales políticas del Consell Insular de Menorca". El objetivo no es solo promocionarla entre los residentes, sino también utilizarla como un potente incentivo para los visitantes. En este sentido, ha recordado la amplia y variada oferta de la isla, que incluye desde el patrimonio arqueológico de la Menorca Talayótica hasta el patrimonio militar como La Mola.