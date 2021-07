Menorca abre la vacunación de mayores de 16 años sin cita previa

El área de salud de Menorca abre a partir de mañana la vacunación a mayores de 16 años en los centros de Atención Primaria de la isla sin necesidad de pedir cita previa.

Si no te has vacunado y quieres hacerlo solo debes acercarte a tu centro de salud por las tardes con tu DNI o tarjeta sanitaria y ponerte una dosis.

Mañana, 28 de julio, se abre la vacunación con estas condiciones en la US Migjorn Gran de 16 a 18 horas, también en US Mercadal de 15:30 a 19:00h y en la US Sant LLuis a esa mismas horas.

Para el jueves 29 de julio la vacunación estará abierta sin necesidad de pedir cita en el CS Ferreries, CS Es Banyer y la US Es Castell entre las 15:30 a 19:00 horas.

Ya el viernes entre las 16:00 y las 18:00 horas se administrarán las vacunas en los consultorios Sant Climent y Fornells.

?? Campanya de vacunació contra la Covid19 als centres d’Atenció Primària de Menorca, aquest dimecres, dijous i divendres.

??Per a majors de 16 anys

?? Sense cita prèvia

?? Presentant targeta sanitària o DNI



Desde la administración se están lanzando emnsajes constantemente para convencer a la población reticente de la importancia de la vacunación para evitar contagios de gravedad y es que hay una importante presencia de personas no vacunadas entre los positivos que están siendo hospitalizados.

La semana pasada más de 1.200 dosis quedaron en las neveras. Para esta semana vacunal que finaliza este martes hay un total de 9.833 dosis. De ellas, 2.862 son para primeras dosis y 2.496 de segundas dosis de Pfizer; otras 2.550 primeras dosis y 263 segundas de Moderna; 462 segundas dosis del producto de AstraZeneca; y 1.200 dosis de Janssen.