Melià ofrece una campaña de reservas sin cancelación en sus hoteles ante la evolución del coronavirus

Ante la epidemia del coronavirus, la cadena Meliá Hotels International lanzó ayer una campaña de 72 horas – entre el 2 y el 4 de marzo durante la cual, todos los clientes, individuales o del sector de las agencias y la distribución, podrán hacer sus reservas con derecho a libre cancelación.

Los clientes podrán ejercer el derecho de cancelación hasta 24 horas antes de su llegada prevista, incurriendo tan solo en el abono de la primera noche si no hubieren cancelado y no se presentaran.



Con esta medida comercial Meliá Hotels International pretende responder a la confianza de sus clientes, particulares o profesionales, ofreciéndoles la máxima tranquilidad y la certeza de que no perderán su dinero si finalmente no pudieran realizar su viaje, lo cual es especialmente importante en momentos como los actuales, donde la evolución del coronavirus provoca incertidumbre sobre los futuros viajes.



Como afirma Gabriel Escarrer, Vicepresidente Ejecutivo y CEO de Meliá Hotels International: “En momentos de incertidumbre y riesgo de parálisis de la industria, las empresas debemos responder con más flexibilidad y facilidades, aportando sobre todo tranquilidad y dando tiempo para valorar la evolución de una crisis que puede cambiar de un día para otro”.



EXPERIENCIAS ANTERIORES

Meliá Hotels International tiene amplia experiencia en la gestión de crisis sanitarias previas como el SARS en 2003 o la Gripe A en 2009, y cuenta con la experiencia de la reciente gestión de la alarma por COVID-19 en China, donde no han tenido ninguna incidencia, habiendo mantenido tres de sus hoteles cerrados temporalmente y con previsiones de reabrir el 100% de los mismos durante este mes de marzo.

En el norte de Italia, el Grupo mantiene sus hoteles abiertos, con un estricto seguimiento de las pautas y recomendaciones de las autoridades, que le han llevado a cerrar algunos de los puntos de venta que favorecen las aglomeraciones de personas, tales como bares o terrazas.



Gabriel Escarrer destaca así que “salvo en China y el norte de Italia, nuestra Compañía mantiene una situación de normalidad, aunque el 100% de nuestros hoteles y oficinas cuentan con un exhaustivo Plan de Preparación y Respuesta focalizado en garantizar la seguridad y salud de nuestros clientes y empleados, la continuidad de las operaciones y el apoyo a los destinos. Somos conscientes de que el riesgo es hoy por hoy moderado y de que en la mayoría de destinos en los que estamos presentes, los sistemas sanitarios y de alerta están perfectamente preparados para minimizar los riesgos y contener y tratar la extensión de la enfermedad.”