Melgar: "Cada día hay más operaciones y más turistas, por eso somos optimistas"

Los aeropuertos de Baleares operan entre este viernes y domingo un total de 1.533 vuelos, de los cuales el 62 por ciento son internacionales. Es un 8,2% más que el fin de semana anterior, cuando el Reino Unido no había levantado la obligación a sus residentes de hacer una cuarentena a la vuelta si viajaban a España. Los británicos pueden desde este viernes venir a las islas sin ese requerimiento y se prevén en los aeropuertos del archipiélago la llegada de 233 vuelos (145 a Palma, 60 a Ibiza y 28 a Mahón), 36 más que hace dos días.

LOS HOTELEROS EXIGEN QUE SE COMUNIQUE A LOS TURISTAS EL USO DE MASCARILLAS

La presidenta de la Asociación de los Hoteleros de Playa de Palma, Isabel Vidal, ha pedido al Govern que la obligatoriedad del uso de la mascarilla en Baleares en espacios públicos, a partir de este lunes, se comunique a los turistas, al igual que se hará con los ciudadanos de Baleares. Vidal ha rehusado este viernes valorar las consecuencias para el turista de esta medida porque "no somos sanitarios". "Se debe trabajar en que Baleares sea un destino seguro para que todos puedan disfrutar de las Islas este verano", ha señalado.

En este sentido, ha pedido al Govern que "el principal énfasis" sobre esta nueva medida sea la "manera de comunicar". "Debe estar muy estudiada y siempre enfocada a preservar la imagen de destino seguro", ha insistido Vidal. En la misma línea, Vidal ha matizado que ella no conoce "las medidas que están llevando en los países de origen", con lo cual prefiere "no comparar" con lo que supuestamente ocurre allí. "Como asociación hotelera no somos sanitarios y no podemos valorar que se tenga que usar la mascarilla o no", ha explicado.

Por este motivo, ha resaltado que "la prioridad" de la Asociación de los Hoteleros de Playa de Palma es también "la salud y la higiene". "De momento los rebrotes se están controlando bien y hay que seguir manteniéndolos a raya para impulsar la imagen de destino seguro", ha concluido.

PREVISIONES PARA UNA TEMPORADA ATÍPICA

Por otro lado, el director del aeropuerto de Palma se ha referido a las previsiones para esta temporada atípica, indicando que "igual que el turismo es uno de los sectores al que más le va afectar la pandemia, a las aerolíneas también, porque tienen que hacer frente a costes altísimos, con márgenes estrechos".

En este sentido, ha destacado que "necesitan seguridad, que haya destinos a los que ir y esto lo encuentran en Mallorca, donde se han hecho las cosas bien, porque el impacto de la COVID-19 ha sido bajo, la prueba piloto ha funcionado bien y el sector turístico es terreno conocido, lo cual es un seguro".

Asimismo, ha apuntado que "los índices de recuperación en Son Sant Joan están por encima de lo que esperábamos, aunque es cierto que tampoco sabíamos muy bien que esperar". "Cada día hay más operaciones y más turistas, por eso somos optimistas en que haciendo las cosas bien saldremos adelante", ha añadido.

Por su parte, la presidenta de FEHM ha lamentado que "únicamente se pueden dar tendencias de apertura", indicando que "muchos de los asociados, el 57% de los 850 totales, pensaba abrir en julio pero habrá que ver a final de mes si ha sido así".

En cuanto a reservar, ha apuntado, "son ficticias, a siete días puede ser real, pero a 15 días solo se aprecia una tendencia pero no es seguro, lo que obliga a trabajar con flexibilización de las políticas de cancelación". "Estamos trabajando en la seguridad del destino, no queremos perder mercado y muchas reservas se trasladarán a 2021", ha añadido.

Vídeo

SE AFRONTA LA TEMPORADA "CON OPTIMISMO MODERADO"

Representantes del sector turístico en Baleares, se han dado cita este viernes en la Jornada 'Perspectivas del sector turístico en la nueva normalidad', organizada por APD, en la que se han extraído una serie de conclusiones como que se afronta la temporada "con optimismo moderado" y que la vista está puesta en "mantener la confianza en el destino". Según ha expresado el director del aeropuerto de Palma, Tomás Melgar, "la seguridad que está ofreciendo la Isla está permitiendo que la actividad en el aeropuerto sea muy positiva".

No obstante, la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, ha solicitado al Govern "seguir trabajando en los corredores verdes para, en caso de rebrotes, que estos no afecten a la actividad del sector". Mientras, la directora general de Turismo del Ejecutivo balear, Rosana Morillo, ha destacado que "la política de la comunidad en la pandemia ha sido la correcta".