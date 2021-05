Mediodía COPE Baleares: Miércoles, 5 de mayo de 2021

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha declarado inadmisible la petición del Govern de que le autorizara mantener varias medidas sanitarias tras el fin del estado de alarma, entre ellas el toque de queda, porque no estaban aprobadas en Consell de Govern cuando se hizo la consulta. Es decir, los jueces no pueden pronunciarse sobre medidas que no se han adoptado.

Por lo tanto, debido a esta respuesta del TSJ, el Govern ha aprobado la prórroga de cuatro medidas del estado de alarma en un Consell de Govern extraordinario para que en los próximos días sean ratificadas por los tribunales.

Estas medidas son: el toque de queda entre las 23.00 y las 06.00 horas; la limitación de personas en reuniones sociales, familiares y en lugares de culto y el mantenimiento de controles en puertos y aeropuertos.