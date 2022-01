Médicos de familia de Baleares: "No libramos las guardias, trabajamos 24 horas sin descanso, es un riesgo"

Estos últimos días en Baleares los hospitales han visto aumentar la presión asistencial pero donde de verdad el colapso es total es en los centros de salud de las islas.

Los usuarios se desesperan pero el personal sanitario está desbordado. A las bajas Covid de médicos y enfermeras se suma el estrés y otras dolencias que empiezan a pasar factura tras estos dos años intensos de pandemia.

La sexta ola está rematando la situación de déficit crónico en Atención Primaria. El Sindicato Médico de Baleares (SIMEBAL) calcula que en condiciones normales harían falta 350 médicos de familia o pediatras en los centros de salud.

No hay médicos para las consultas

Desde SIMEBAL, Isabel Orlandis, explica a COPE la extrema situación que viven cada día, "trabajamos al 200%". "El problema que tenemos es un déficit de profesionales y le vemos una difícil solución ya que seguimos con la exigencia del catalán, a lo que hay que sumar el precio de vivienda con los alquileres que son de los más caros del país y no tenemos médicos para cubrir las consultas. Estamos haciendo nuestros turnos, doblando por la tarde, hacemos guardias de noche y en Primaria no libramos las guardias, trabajamos 24 horas seguidas sin descanso y eso es un riesgo para la población, no podemos dar una asistencia de calidad trabajando con este nivel de estrés y esta presión que soportamo que puede hacer que cometas errores", lamenta esta doctora.





Las listas de espera en Atención Primaria en Baleares para ser atendido por tu médico es de entre 10 y 15 días, "la gente se desespera y con razón", según esta médico, que recuerda que hay en centros en los que se han tenido que suspender las consultas al quedar un solo médico disponible para consultas y urgencias, "es imposible dar abasto con todo y se opta solo atender las urgencias".

La doctora Orlandis insiste en que "los centros de salud están desbordados, es de locos". Cuenta como los pacientes llaman sin parar para coger cita o hacer consultas pero las líneas están colapsadas, "estamos todos con el teléfono en la mano para el seguimiento de pacientes Covid. Como no se les atiende al teléfono vienen al centro de salud y lo colapsan. A la vez debemos atender a los pacientes del día al día, a crónicos, diabéticos e hipertensos. Súmale que hay muchos compañeros contagiados y de baja y no solo por el virús también por ansiedad u otras dolencias, lo que nos supone un sobreesfuerzo a los que seguimos y que llevamos de la mejor manera posible pero estamos reventados", reconoce Isabel Orlandis.

El tema de las bajas médicas también perjudica el funcionamiento de los ambulatorios. La mayoría de las bajas son por Covid y ahora las tramita la Inspección Médica pero el volumen y el retraso es tal que llega el día 7 y no está hecha y como los pacientes se deben incorporar al trabajo para verificar que está hecha hacen otra consulta más cuando eso no nos corresponde a nosotros y nos desborda." Es normal, la gente quiere sabe qué tiene que hacer, es de locos".

