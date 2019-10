El jugador argentino del Palma Futsal, Mati Rosa, ya tiene el alta médica tras la operación a la que fue sometido el pasado martes del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Ahora comienza un largo camino para el jugador argentino, que estará varios meses haciendo rehabilitación para recuperarse de la grave lesión que se produjo en un entrenamiento hace ahora dos semanas. La paciencia se antoja una de las claves para Mati Rosa en este proceso: "Tengo ganas de volver cuanto antes pero hay que tener paciencia y no precipitarse".

Sin duda es un duro revés a nivel personal para el argentino pero es consciente de qué hundirse y resignarse no le va a servir de nada; "esto ha pasado por algo, el destino es así y seguro que será bueno para aprender de cara al futuro. Es un capítulo más en mi carrera que voy a superar", reconocía el jugador del Palma Futsal después de su operación. La recuperación será lenta pero con una actitud positiva y sin prisas Mati, que pasará las primeras semanas de rehabilitación en Barcelona (ciudad en la que fue operado), afrontará el escollo que ha supuesto la lesión de la mejor de las maneras.

El propio Mati sabe que estará bastante tiempo alejado de las pistas (se espera que esté alrededor de seis meses de baja) aunque prefiere no ponerse ninguna fecha para volver: "El principal objetivo ahora es recuperar lo mejor posible. Los plazos los marcarán los médicos. La idea es no apurarse y no precipitarse. Tengo ganas de volver lo antes posible pero en estas situaciones hay que tener paciencia y dar cada paso como se debe".

Sus compañeros no han querido olvidarse del jugador argentino, que tendrá que ver varios partidos por televisión hasta su regreso y en la grada una vez en Mallorca; los jugadores del Palma Futsal salieron al campo en el partido del pasado viernes con camisetas que ponían "Ánimo Mati" como muestra de apoyo al argentino. Ese afecto lo ha querido agradecer Mati: "En estos casos te das cuenta del cariño de la gente porque recibí multitud de mensajes y llamadas y eso es para estar muy contento".