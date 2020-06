Más de la mitad de las víctimas mortales en accidente de tráfico en Baleares han muerto en junio

El número de fallecidos en accidente de tráfico en Illes Balears ha descendido un 30,7% este año respecto al mismo periodo de 2019. Nueve personas han muerto desde el 1 de enero de 2020 hasta el 16 de junio, víctimas de siniestros de circulación en el archipiélago, incluyendo zona urbana e interurbana, mientras que en 2019 fueron trece los fallecidos en ese periodo de tiempo, según los datos de la Jefatura Provincial de Tráfico en Illes Balears.

Ocho de los accidentes mortales de este año se produjeron en Mallorca y otro, en Eivissa. Seis siniestros tuvieron lugar en carretera, mientras que los otros tres ocurrieron dentro de zona urbana en Mallorca. En 2019, a día 16 de junio se habían registrado once víctimas en Mallorca, una en Menorca y otra en Eivissa.

JUNIO, EL MES CON MÁS FALLECIDOS

Más de la mitad de los accidentes mortales de este año (5) han ocurrido este mes de junio, mientras que enero, febrero, marzo y abril registraron una víctima cada mes. Por su parte, en mayo no hubo que lamentar ningún fallecido.

Siete de las víctimas de 2020 eran conductores y dos, peatones. Cinco de los fallecidos eran hombres mayores de 65 años. En uno de los siniestros se vio implicado un ciclomotor y en otros cinco, vehículos de más de diez años de antigüedad. Siete accidentes se produjeron durante el día y otros dos, por la noche, según la estadística de la Jefatura Provincial de Tráfico en Illes Balears.

