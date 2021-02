Más de 160 denuncias en Ibiza y Sant Antoni por incumplir la normativa anti Covid

Las policías locales de Ibiza y Sant Antoni han interpuesto en los últimos días más de 160 denuncias contra ciudadanos que incumplían las normas sanitarias.

Según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza, durante el fin de semana en el municipio la Policía Local y agentes nacionales han interpuesto 90 denuncias por incumplimientos de la normativa sanitaria. De ellas, 50 han sido por no llevar mascarilla.

Asimismo, los agentes han formulado 24 denuncias por no respetar el toque de queda y 14 por no respetar la prohibición de reunirse con no convivientes. También han sido denunciados dos locales, uno por permitir consumir en la puerta y otra porque el camarero no llevaba mascarilla.

Las sanciones por reuniones con no convivientes se han interpuesto en dos fiestas en viviendas y en un botellón en la calle.

72 ACTAS EN SANT ANTONI

Por su parte, la Policía Local de Sant Antoni ha levantado en una semana 72 actas por incumplir las restricciones establecidas en el nivel cuatro reforzado.

En concreto, se han interpuesto 26 denuncias por transitar por la vía pública sin llevar la mascarilla obligatoria; 19 por no llevar la mascarillani guardar la distancia de seguridad; cuatro por no llevar la mascarilla correctamente y otra más por no llevar mascarilla y fumar sin guardar la distancia.

Además, los agentes han levantado 21 actas por permanecer en la vía pública sin causa justificada en el horario de toque de queda y otra acta por circular sin mascarilla en el interior de un vehículo con una persona no conviviente.

UN CONDUCTOR EBRIO DENUNCIADO

Durante esta semana, la Policía Local de Sant Antoni también denunció a un conductor tras dar positivo en el test de alcoholemia con un resultado de 0,89 mg/l en aire espirado, más del triple de la tasa legal permitida.

Los agentes procedieron a realizar las correspondientes diligencias penales contra el conductor por un posible delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol, siendo citado para comparecer ante los Juzgados de Ibiza esta semana. Además, el conductor fue denunciado por encontrarse en la vía pública sin causa justificada durante el horario de toque de queda.

La denuncia se produjo en el control que realizó la Policía Local el sábado en la rotonda de la avenida Sant Agustí con Avenida Doctor Fleming.

DETENIDA UNA PAREJA POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ibiza a un hombre de origen austriaco de 46 años y a una mujer española de 27 años, presuntos autores de un delito contra la salud pública. El pasado jueves los agentes nacionales detuvieron a la pareja en la zona de Playa d'en Bossa.

Los hechos se desencadenaron cuando los agentes dieron el alto a un vehículo que circulaba sin el seguro en vigor, percibiendo los policías un fuerte olor a marihuana. Además, los ocupantes mostraron una actitud nerviosa e huidiza.

Por todo ello, los agentes procedieron a la identificación y posterior cacheo superficial de los individuos, interviniendo dinero en efectivo.

Al realizar el registro del vehículo, encontraron también en el maletero una bolsa grande de "abono" con restos de plantas de marihuana en su interior y bolsas preparadas para la venta.

Con todos estos datos se procedió a la intervención del dinero y la marihuana, acusando a la pareja como presuntos autores de un delito contra la salud pública.