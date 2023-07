Martínez reclama la concreción de 850 millones prometidos en inversiones estatales: "Nos han tomado el pelo"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha reclamado este miércoles la concreción de más de 850 millones de euros prometidos en inversiones estatales por Pedro Sánchez, Francina Armengol y José Hila: "Nos han tomado el pelo", ha afirmado el primer edil en una rueda de prensa,

Martínez se ha referido a inversiones anunciadas para el tranvía de Palma, Son Busquets, el emisario de la EDAR II, grandes inversiones en Playa de Palma, la gratuidad de la EMT o la adquisición de terrenos para una futura ciudad de la justicia.

"Diga lo que diga la oposición, no hay ningún compromiso ni documento que avale que estos proyectos sean viables o se puedan ejecutar", ha añadido.

En concreto, el primer edil se ha referido a los 185 millones de euros para el tranvía de Palma prometidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Dijo que se aprobarían en Consejo de Ministros y no existen", ha señalado, aunque ha afirmado que "se seguirá luchando" por estos recursos porque son para movilidad, aunque no se destinen al tranvía. También ha apuntado que "no hay constancia" de que hayan llegado los 20 millones ya presupuestados en las cuentas estatales.

Según el alcalde, tampoco hay ningún documento que comprometa ni al SEPES ni a ningún ministerio en relación a Son Busquets. "De los 350 millones de euros no hay nada". Martínez ha explicado sobre esto que ya se ha contactado con la empresa pública y ha lamentado que "sin voluntad de Madrid, no se hará, aunque puedan existir estudios, dibujos o conversaciones, las conversaciones no van a los Presupuestos Generales del Estado (PGE)".

El alcalde ha advertido que el SEPES no defiende los intereses de Palma sino su rentabilidad. En relación a la expropiación de los terrenos prometida en campaña, ha explicado sin concretar sin seguirá adelantes con esta decisión, que de momento no tiene conocimiento del coste de proyecto ni el estado en el que están las construcciones.

Jaime Martínez ha afirmado que tampoco tiene conocimiento de que se hayan presupuestado 60 millones de euros anunciados para el emisario de la EDAR II de Palma ni de los 11 millones anunciados para inversiones en Playa de Palma.

El alcalde tampoco tiene constancia, según ha apuntado, que se hayan adquirido unos terrenos en Son Pardo por valor de cinco millones de euros para una ciudad de la justicia.

Martínez ha criticado igualmente que Francina Armengol "renunciara" al convenio de carreteras, que implica para Palma perder unos 100 millones de euros para el primer tramo del segundo cinturón o mejorar los accesos a la ciudad.

El Ayuntamiento de Palma sigue esperando también, ha indicado, 18 millones comprometidos para la gratuidad de la EMT, aunque esta bonificación se mantendrá hasta final de año.