María José Guerrero: "Ha llovido el doble o el triple de lo habitual para un mes de abril en Baleares"

"En abril aguas mil” y este año se está cumpliendo este refrán popular.

El tiempo y el ambiente en Baleares sigue inestable. Mallorca y Menorca están en alerta amarilla por lluvia hasta mañana.

En la zona de la Serra de Tramuntana ha llovido de forma importante con casi 150 por metro cuadrado en Escorca o 73 en Lluc. También destacan los 45 litros en Capdepera y los 55 en Campos.

La Delegada de la AEMET en Baleares, María José Guerrero, ha explicado que “se ha recogido el doble de lo habitual y en algunos puntos hasta el triple”.

Los datos recogidos hasta hoy hacen que este mes se considere muy lluvioso y es que si de media en abril suelen caer 43 litros por metro cuadrado, a día de hoy se han alcanzado los 83.

MAÑANA CONTINUARÁN LAS LLUVIAS Y LLEGARÁ EL VIENTO

Y más que lloverá ya que la previsión es que durante la tarde las precipitaciones puedan ser localmente fuertes y persistentes. AEMET advierte que hasta mañana por la tarde las tormentas puede ser ocasionalmente fuertes sobretodo en el norte y nordeste de Mallorca y Menorca

La inestabilidad continuará mañana cuando además se esperan vientos del norte con intervalos fuertes de hasta 70km/h. En el mar se esperan olas de 3 metros

El jueves se estabiliza la atmósfera predominarán los cielos poco nubosos y subirán las temperaturas hasta los 22 grados pero el sábado podría volver la lluvia.

DESPRENDIMIENTOS EN LAS CARRETERAS DE LA SERRA

La lluvia ha provocado algunos incidentes en las carreteras de la Serra de Tramuntana en la Ma-10.

Ha habido desprendimientos de parte de un muro en la carretera de Valldemossa pero el departamento de carreteras del Consell de Mallorca también ha tenido que actuar por caída de piedras y acumulación de agua en Andratx, Estellencs, Banyalbufar, Gorg Blau y Formentor.

⚠️‼️Despreniment de part d'un mur de pedra en sec a la crtra. de Valledemossa (Ma- 1110).



��‍����‍��L'equip d'emergència en #carreteres fa feina per restablir aviat la normalitat.



��S'ha desviat el trànsit per dins el municipi però ja es pot circular per aquest tram de la via. pic.twitter.com/IfGo4w9Kln