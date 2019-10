Urbia Palma y Conectabalear Manacor ultiman estos días los detalles en los entrenamientos de cara al partido que les enfrentará a ambos este próximo sábado a las seis de la tarde y que servirá para que ambos conjuntos inicien la Superliga Masculina de voleibol. Aunque el encuentro es un derbi y ese mero hecho ya es un aliciente para las aficiones y los propios jugadores, Dreyer ha lamentado hoy, en la previa al inicio de liga, que el partido llegue en esta primera jornada y no con varios encuentros oficiales disputados ya que tanto palmesanos como manacorenses están aún con el motor en ralentí y no han alcanzado su plenitud en lo que a rendimiento se refiere.

Pese a todo, el técnico brasileño del Urbia está convencido de que su equipo hará un buen papel. "He podido hacer la plantilla que quería. Estoy muy contento dado que no es algo habitual pero yo desde que empecé mi labor como entrenador siempre he podido hacerlo", ha asegurado el preparador del conjunto palmesano que, sobre su rival, ha alabado el paso al frente dado por los de Manacor. "Han fichado a tres jugadores que han estado en la selección y a jugadores extranjeros también.El año pasado había jugadores que jugaban y trabajan luego pero ahora cuentan con jugadores que se dedican a esto, se ha reforzado muy bien", ha admitido.

Uno de los puntos que más disgustó a Dreyer al enfrentarse al Conectabalear la temporada pasada fue su pabellón. Los manacorenses disputaban el curso pasado sus partidos en Na Capellera pero este año lo harán en el Miquel Àngel Nadal, un cambio que Dreyer cree será positivo para el conjunto que entrena Jaume Febrer. "El pabellón no era cómodo para nosotros pero tampoco lo era para ellos. Cada uno puede hacer lo que considere pero yo lo veía como un paso atrás y ahora sí están en una pista que, creo, les irá bien. Los felicito por haber dejado el pabellón atrás y jugar en el nuevo", ha subrayado el entrenador del equipo palmesano.