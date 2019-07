Marco Asensio enciende las alarmas

Marco Asensio puede haberse roto. Los síntomas de dolor que mostraba en la camilla el jugador mallorquín del Real Madrid al ser retirado en el partido contra el Arsenal no indican nada bueno. No es Marco de quejarse mucho, nunca lo ha sido. El jugador se llevaba las manos a la cara y el propio Zinedine Zidane indicaba tras el partido que no tiene buena pinta.

El entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, asegura estar "preocupado" por la lesión de rodilla de Marco Asensio ya que tiene "mala pinta", en el partido contra el Arsenal de Londres en Estados Unidos que el Madrid ganó en los penaltis.

"Asensio salió en ambulancia. Ojalá que no, pero sí estamos preocupados. Es la rodilla, se ha ido directamente al hospital a hacer pruebas", afirmó el técnico francés.

Antes el atacante mallorquín había marcado uno de los goles de la remontada de los blancos contra los de Emery, un duelo que después ganaron por penaltis. Pero poco importa eso ahora. Marco Asensio ha encendido las alarmas y ojalá no haya sufrido la primera lesión grave de su carrera.