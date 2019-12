Mantienen la petición de prisión permanente por el crimen de Sencelles

El abogado de la familia del hombre asesinado en Sencelles en 2017 a manos de su exyerno ha mantenido en el último día del juicio la petición de prisión permanente revisable para el presunto autor de los hechos, al que atribuye asesinato con ensañamiento para robar en la vivienda de la víctima.

La Fiscalía ha mantenido su petición de 30 años de cárcel por asesinato y robo con violencia, en casa habitada y con uso de arma.

La defensa ha introducido una petición de eximente incompleta por consumo de drogas, y plantea que se condene al hombre a nueve años de cárcel por homicidio.

NO HA PEDIDO PERDÓN

El letrado de la familia, Julián Carnicero, ha destacado durante la vista en la Audiencia Provincial que el acusado se aprovechó de la discapacidad del 43 % de su exsuegro, que tenía intención de cometer el delito de robo en una zona de fincas rústicas y que la vivienda de la víctima estaba en un lugar apartado.

“Tanto la víctima como el acusado se conocían, sabía que el hombre residía solo en su finca”, ha señalado el acusador particular, que ha lamentado la “superioridad absoluta” del agresor sobre la víctima, tal como consta en los informes de los forenses.

Carnicero ha criticado que el acusado no haya pedido perdón durante el juicio y ha recordado que “el hombre asesinado estaba vivo, no se había suicidado tal como ha intentado argumentar el abogado defensor”.

Los psiquiatras aseguraron que el presunto asesino conservaba la memoria, por lo que “solo recuerda lo que le interesa”, ha señalado el letrado de la familia de la víctima. “Intentó ocultar el crimen a su familia”, ha incidido.

“No se ha podido comprobar que el presunto asesino consumiera drogas antes de cometer el delito”, ha sostenido el letrado de la acusación particular.

Por su parte, la fiscal María Quevedo ha explicado que el agresor golpeó hasta en 37 ocasiones a la víctima, causándole una obstrucción de las vías respiratorias y un “sufrimiento innecesario”.

Quevedo ha argumentado que en el juicio ha quedado probado que el acusado cometió los delitos de asesinato y robo con violencia. “Fue un ataque que la víctima no se esperaba”, ha alegado en sus conclusiones definitivas.

Ha añadido que el agredido “no se podía defender debido a su discapacidad física y que el acusado conocía”, y que sabía donde guardaba el dinero. “Ha quedado clarísimo que él lo mató, ni siquiera la defensa lo niega en su escrito”, ha comentado Quevedo.

La fiscal ha lamentado que el acusado no contestase el pasado lunes a las preguntas del Ministerio Fiscal y la acusación particular “porque no quiso, ya que según los médicos estaba en condiciones de someterse a un juicio”.

La acusadora pública ha subrayado ante el jurado que el acusado ejerció “mucha violencia” sobre la víctima y que “existía una voluntad inequívoca de matar”, por lo que ha reclamado 30 años de prisión para el agresor porque asesinó a su ex suegro “con alevosía y ensañamiento” y ha pedido una indemnización para reparar el daño moral de los familiares de la víctima.