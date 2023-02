Manolo Sánchez: "La situación en Turquía es dramática, la gente duerme en la calle a menos cuatro grados"

El seísmo de una magnitud de 7,8 grados que ha afectado principalmente al sureste de Turquía con la frontera de Siria, ya ha dejado más de33.000 fallecidos. Manolo Sánchez, es uno de los dos agentes de la Policía Local de Palma que viajaron el pasado jueves a Turquía para unirse a las tareas de rescate. Participó junto con su compañero de profesión y amigo ,Toni Izquierdo, y ellos se desplazó ‘Mica’, la perrita del agente, experta en rescate de personas y que forma parte del equipo de Protección Civil de Calvià.

Manolo Sánchez cuenta a Cope Mallorca que, la situación en el país otomano, es un auténtico caos porque la organización no es la adecuada. Desgraciadamente no han podido rescatar a ninguna persona con vida, pero Mica logró hasta en catorce ocasiones “marcar” zonas donde encontraron a varios fallecidos; "La situación es drámatica. Están a menos cuatro grados y los ciudadanos afectados por el terremoto no tienen ningún hogar ni refudio para dormir. Duermen en el suelo, protegidos por los muebles de sus casas que han tenido que ser quemados para no sufrir hipotermias", ha indicado.

LA IMPORTANCIA MICA

La perrita Mica es experta y está preparada únicamente para salvar a supervivientes. Su señal de aviso son varios ladridos, pero la sopresa llegó cuando el animal se situaba en las zonas y se ponía a llorar. "Mica cada vez que se situaba en una zona y aullaba significaba que había fallecidos. No está enseñada para encontrar cadáveres, por eso, me impactó mucho cuando lo vi", ha explicado.

Manolo cuenta la experiencia como una de las más duras de su vida. Desgraciadamente ha tenido que vivir situaciones similares en la guerra de Ucrania, en el rescate de varias personas en la torrentada de Sant Llorenç o en su día a día donde tiene que acudir a los accidentes de tráfico.