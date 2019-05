El que esperara alguna declaración grandilocuente del entrenador del Atlético Baleares Manix Mandiola, es que no conoce al técnico de Éibar. "Será como un partido de solteros contra casados" así ha definido el partido más importante de los últimos años para el At. Baleares.

La respuesta ha sido a la pregunta de si notaba presión en el vestuario y a sus jugadores más tensionados: "Es que la presión yo no sé lo que es, no tengo nervios y doy por hecho que ellos tampoco. Vamos, es un tema del que ni se habla, como si no existiera, como un partido de solteros contra casados. Sólo que cuando saltas allí no sé si quieres ser soltero o casado, pero sí sacar rendimiento al cuerpo".

Así ha definido el veterano preparador cómo afrontan el partido por el ascenso. Fiel a su librillo, que le ha dado tan buen resultado desde que llegara a Son Malferit, no ha variado ni un ápice su filosofía ahora que se juegan algo tan bonito como el ascenso a Segunda A.