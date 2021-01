La manifestación que pidió ayudas para los bares y restaurantes cerrados se salda con siete sancionados

La Policía Nacional sanciona a siete personas tras la concentración del pasado martes, 12 de enero, que fue prohibida por la Delegación del Gobierno en Illes Balears. Entre los sancionados se encuentra el promotor de la concentración y otras seis personas que tuvieron una participación muy activa en los hechos.

Precisamente, Delegación de Gobierno ha anunciado este lunes que ha recibido la comunicación de la manifestación para el próximo viernes, 22 de enero por la situación del sector de hostelería y restauración afectado por el cierre de los negocios.

No, no hem tancat.



-



No, no hemos cerrado. #poruncierredigno#salvemlarestauraciopic.twitter.com/yU2tLfX37D