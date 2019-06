El Atlético Baleres recupera a Peris y Hugo Díaz tras cumplir sanción, pero sabe que no podrá contar con Kike López para el encuentro de ida en Melilla de este fin de semana, aún por cierto sin horario oficial.

El equipo tiene un segundo día de recuperación y reflexión seguramente, de lo dos concedidos por el técnico Mandiola tras el mazazo de quedarse sin ascenso. Los balearicos regresarán mañana a los entrenamientos a las 10:30h para ponerse ya las pilas de cara a ese encuentro de ida.

El Atlètic viene de un golpe, lo contrario de su rival que tiene de superar una eliminatoria ante el Villarreal B, 2-1, y un global de 4-1, tres de los cuatro goles anotados por Menudo. En el Álvarez Claro el Melilla tuvo que remontar un 0-1 de los castellonenses.

En Son Malferit tratan de reforzar al equipo. El director deportivo Patrick Messow ha afirmado que "el domingo fue un golpe duro. Hicimos un buen partido, muy serio, sin perder en toda la eliminatoria ni todo el 2019 y tenemos confianza para los próximos partidos. Nos ha tocado Melilla y a partir de mañana nos centramos en el rival y lo preparamos bien, con toda la ilusión".

Messow recuerda otros campeones que subieron en tres rondas:" Sabemos que hay campeones que cayeron y acabaron subiendo como el Albacete y Barça B hace dos temporadas, toca levantarse y pensar en Melilla y estoy convencido en que el equipo está confiado y tiene suficiente gasolina".

Sobre el equipo de Carrión, afirma que "Melilla es un buen equipo, lo hemos seguido y visto durante la temporada, conocemos jugadores, que incluso hemos valorado, así que no nos van a sorprender en ese aspecto. Estamos preparados. El desplazamiento no va a ser fácil, es verdad, pero eso no nos debe afectar para nada. Hemos jugado buenos partidos fuera como en Santander y ya aprovecharemos nuestras armas en Son Malferit. Tenemos que estar tranquilos, tenemos confianza en el equipo, todo 2019 sin perder, una racha enorme y más que nunca debemos estar unidos y juntos. Hemos intentado todo lo posible para que nuestra afición nos acompañe a Melilla pero va ser imposible, nos duele pero no hay manera de organizar nada y les esperamos en Son Malferit. Ya he hablado con algunos jugadores, hay confianza total en la plantilla y en el equipo y confío plenamente que podemos llegar al objetivo empezando solo por el partido de Melilla”.