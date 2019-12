Manacor censura Sa Fundació en la Escola Municipal por querer dar clases de mallorquí

Sa Fundació considera una estafa que todos los manacorenses tengan que pagar de su bolsillo una Escola Municipal de Mallorquí donde se prohíbe dar clases de mallorquín. Sa Fundació Jaume III se reunió el día 6 de diciembre con Mateu Marcé Riera, concejal de educación, cultura y deportes del Ayuntamiento de Manacor, para solicitar una aula de la Escola Municipal de Mallorquí o cualquier otro espacio cultural per poder dar clases de mallorquín.

Al cabo de unas semanas insistiendo y de obtener la callada por respuesta, la delegación manacorina de Sa Fundació consiguió contactar por teléfono con el concejal en cuestión. Aseguran que la respuesta fue que el Ayuntamiento no podía ceder un espacio a Sa Fundació, "dado que no es una entidad que reciba ayudas públicas del consistorio".

Sa Fundació denuncia la censura que sufre por parte del Ayuntamiento de Manacor, gobernado per Més per Mallorca en coalición con Esquerra Republicana de Cataluña en Mallorca. Lamentan que es "una coalición que se autodenomina como mallorquinista, pero que con sus hechos demuestra claramente que no son más que catalanistas que están en contra del mallorquín".

Piden que el Ayuntamiento de Manacor atienda las demandas y peticiones de todos los manacorenses y no solo de la minoría catalanista. Ante la censura del consistorio, Sa Fundació anima a todos los manacorins a apuntarse a las clases de mallorquín que finalmente se llevarán a cabo en otra institución privada de Manacor.