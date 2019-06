En el Mallorca no saben nada de Borja Valero

"Ojalá fuera posible" dicen este viernes por los pasillos de Son Moix tras la noticia que venía de Italia anoche. En el país transalpino colocaban al ex mallorquinista Borja Valero fuera de la órbita del Inter de Milán y en Mallorca como posible destino. En el Club no saben de dónde sale esta información ni si el jugador está contemplando esa posibilidad, pero resultaría un fichaje importantísimo para un RCD Mallorca recién regresado a Primera.

El centrocampista madrileño parece que no entraría en los planes de Antonio Conte, y no cabe duda de que sería un fichaje de alto calado e impacto para el nuevo Mallorca. Borja se encuentra ahora mismo descansando en Palma precisamente, como hace cada verano, ya que tiene casa en la capital balear.

Pero ni el jugador ni el Mallorca saben nada o han hecho movimiento alguno en el sentido en el que se informaba en Italia, lo cual no quiere decir que no se pueda plantear en las próximas semanas. La cuestión no sería fácil porque el Mallorca va a tener muy difícil asumir fichas muy altas, y quiere mantener un equilibrio salarial en una plantilla que tendrá uno de los niveles más bajos de la primera división la próxima temporada. A sus 34 años, Borja Valero lleva en el Calcio desde 2012 cuando fichó por la Fiorentina, y dos años en el Inter de Milán.

Jugó en el RCD Mallorca en dos etapas, fue su primera salida profesional tras su etapa en el Castilla, en 2007, después sería traspasado al West Brombich Albion, para ser recuperado en 2010, pero ese verano fichó por el Villarreal tras la denuncia del equipo castellonense al Mallorca ante UEFA, lo que impidió la participación europea de los bermellones. Algunos aficionados se tomaron muy mal esa salida de Borja Valero al Villarreal en ese momento, y en posteriores visitas a Son Moix fue pitado por la grada.

Pero lo cierto es que Borja Valero ha mantenido siempre el contacto con la isla, como su residencia y el contacto con quienes fueron sus compañeros. Esta misma semana se ha juntado el grupo de costumbre, jugadores como Nunes, Adúriz, Borja Valero o Mario Suárez.