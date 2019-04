El RCD Mallorca recurre ante el Comité de Apelación la sanción que le ha impuesto a su entrenador el Comité de Competición de tres partidos.

El comité castiga a Vicente Moreno por su expulsión en Córdoba que el colegiado López Toca indicó por protestas de forma airada y habiendo sido advertido varias veces, y le añade el agravante de reincidencia, ya que el técnico valenciano ya fue expulsado y sancionado con dos partidos en la primera vuelta de campeonato.

Moreno está profundamente disgustado por su expulsión porque según dijo en ningún momento le estaba protestando al colegiado sino dando indicaciones a sus jugadores. Y se quejó de desprotección de los entrenadores en el fútbol español, algo para lo que pide soluciones.

Moreno va a estar un mes sin sentarse en el banquillo, primero por este domingo que no hay liga (tocaría el Reus), y si no es rebajada la sanción no podrá dirigir a su equipo en los partidos ante el Numancia, Rayo Majadahonda y Málaga.