En el Mallorca no quieren más autopresión

Puede parecer un contrasentido pero el RCD Mallorca tiene mucha ilusión en este final de temporada porque ocupa puesto de playoff y es la primera vez que el Mallorca está en esa posición desde su descenso a Segunda A en 2013, pero por otro lado no quieren oír hablar de ello.

En realidad, lo que dicen confidencialmente es que "somos tontos si nos autoimponemos obligación de ascender. No se puede entender que se hablara de ascenso directo la semana pasada, cuándo ha estado el Mallorca ahí en toda la temporada, en ningún momento".

En Son Moix los responsables del club no se acaban de explicar el mal partido en Tarragona, pero sí creen que el equipo no puede autopresionarse por algo que no estaba en los planes del club, que les ha ido bien hasta ahora saliendo a competir y pensando sólo en el rival de turno, que intentando colmar la expectativa de la afición cuando el ascenso directo estaba a tiro.

Es pura psicología, pero parece que este Mallorca ante la expectativa de subir a primera no responde bien, mientras que cuando no se le exige da su mejor versión. Este Mallorca ha fallado en dos salidas ante equipos que estaban casi desahuciados o del todo, como Córdoba y Nàstic, y en el club creen que tiene que ver con la supuesta obligación de mirar hacia arriba.

En todo caso el Mallorca afronta la recta final, cuatro partidos ante Almería, Deportivo ,Granada y Extramadura que deben certificar si disputará el playoff de ascenso a la Primera División. La victoria del Málaga de ayer ha estrechado los márgenes, sólo tres puntos de colchón.

El domingo visita Son Moix. el Almería a las 12h.