El Mallorca pone a la venta las entradas para la promoción

El RCD Mallorca viaja hoy a Sevilla para disputar su último encuentro de liga en Almendralejo el sábado, pero con la mente puesta en la promoción de ascenso para la que está clasificado. Especialmente en las oficinas ya se han puesto a trabajar para ese playoff porque al Mallorca le tocará jugar en Son Moix el miércoles o el jueves en función de si es quinto o sexto.

Así que el club ya ha puesto a la venta las entradas, en primer lugar para los abonados que esta vez sí tienen que pasar por taquilla, aunque a precios económicos.

Los abonados pagan entre 5 y 12 euros en función de las diferentes localidades, mientras que los no abonados tienen los precios de costumbre, entre 20 y 35 euros. El RCD Mallorca ha puesto un precio algo más rebajado para aquellos no abonados que acudan acompañando a un socio, y pagan entre entre 15 y 30 euros.

El Club indica que "nuestros abonados disponen desde hoy jueves día 06/06/2019 hasta el lunes día 10/06/2019 a las 14:00 horas para comprar una entrada de su asiento y poder asistir al encuentro que se dispute en Son Moix corespondiente al Playoff de ascenso a la Primera División sin conocer rival ni tener fecha definida (no se devolverá el importe de las entradas una vez se conozca el rival y la fecha)".

Aún se desconoce quién será el rival, si el Albacete que sería a día de hoy, o el Málaga. Ambos están empatados a puntos. El Albacete juega en Almería y el Málaga recibe al Elche.

En el último encuentro liguero en el estadio, frente al Granada, se produjo la mejor entrada de la temporada con casi 14 000 espectadores y un ambiente de ascenso, por lo que se espera de nuevo a una afición entregada en la promoción. Los mallorquinistas ven por primera vez la primera división en el horizonte desde el descenso a Segunda A en 2013. Si la demanda de entradas es muy alta el club se verá obligado a abrir toda la grada de sol, que el martes estaba aún parcialmente cerrada.

(foto Archivo)