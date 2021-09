Mallorca, escenario de un programa de cocina de la TV holandesa

Varios puntos de Palma y de Mallorca han sido escenario de la filmación del último capítulo de la serie "The Heart of the Mediterranean", programa culinario que se emitirá en la principal cadena de televisión de los Países Bajos.

La serie, producida por la productora Backbone Marketing, tendrá como resultado 12 capítulos sobre los productos locales -principalmente ecológicos- de Mallorca y pretende mostrar la riqueza culinaria de nuestra isla.

Los programas fusionan recetas tradicionales mallorquinas con producto local y la cocina holandesa. Esta serie va ligada a la publicación de un libro que recogerá estas recetas.

Con la emisión de esta serie para la principal cadena de televisión de los Países Bajos -donde llegará a cerca de 2,3 millones de personas y con la difusión que se hará en otros canales de comunicación mediante un boletín que tiene más de 300.000 suscriptores, se llegará al 80% de la población del país dando a conocer Palma, según destaca el Ayuntamiento de Palma.





El programa se ha rodado en escenarios como el Parc de la Mar, el Mercado del Olivar o el Fornet de la Soca, así como por otros municipios de Mallorca, todo ello de la mano de un conocido cocinero de los Países Bajos, Wim Ballieu y de su "foodtruck", entre el 1 y el 7 de septiembre.

El concejal de Promoció Econòmica i Ocupació de Palma, Rodrigo Romero, explica que desde Palma Film Office se ha colaborado con las gestiones y permisos necesarios para que este proyecto se pudiera desarrollar. Romero añade que "este tipo de programas son un muy buen escaparate para dar a conocer nuestra cultura y nuestros productos locales y para atraer un turismo interesado por la cultura y de más calidad".