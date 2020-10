El Mallorca defiende a una de sus trabajadoras atacada por los nacionalistas por no entender el catalán

Aunque en las calles de Baleares los ciudadanos no viven el uso del mallorquín o del castellano como un problema siempre hay quien quiere crear división y conflicto a partir de la lengua.

Es lo que ha sucedido a partir del tuit de una mujer que se quejaba en Twitter de que había acudido a una tienda del Mallorca y que la dependienta le había pedido que hablase en castellano porque no entendía el catalán.

La persona que escribió el tuit lo ha borrado y ha eliminado la cuenta pero el debate ha continuado en la red social a partir de un mensaje dirigido al Mallorca en el que le recriminan al club bermellón que “ ¿El Mallorca no entiende el mallorquín?” .

En su respuesta el club de fútbol afirma “ El RCD Mallorca lo escucha, lo habla, lo entiende... pero no discriminamos a un trabajador por no enterderlo. Si dos se quieren entender, lo hacen. Todo es más fácil”.

En otro mensaje el RCD Mallorca concluye “No entendemos de divisiones. Admitimos a todos en nuestro club. ¡Viva el Mallorca!”.

El #RCDMallorca el sent, el xerra, l’entén...però no discriminam a un treballador per no entendre’l. Si dos es volen entendre, ho fan. Tot és més fàcil, i més avui dia! https://t.co/ERIK7bG636