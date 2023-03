Los vecinos de Es Rafal piden que se incremente la presencia policial ante el aumento de quema de coches

Durante este fin de semana se ha producido la quema de un total de seis coches que se encontraban estacionados en el barrio de Es Rafal. No es un hecho aislado, la quema de contenedores y de coches se ha convertido en algo habitual para los pirómanos.

Los vecinos de la zona del Rafal están muy preocupados. Así nos lo confirma el presidente de la asociación de vecinos del barrio, Baltasar Ferrer; "Llevamos tiempo con este temor porque ya se han repitido varios hechos similares durante los dos últimos años", ha afirmado.

SEGURIDAD EN LA ZONA

"Pedimos que se aumente la presencia policial y que se pongan cámaras por la zona para evitar estos graves ataques a los vecinos y así poder encontrar a los culpables de estos actos delictivos".

No son los únicos incidentes que se producen en el Rafal. Ferrer explica que han notado un incremento considerable de hurtos en casas. También hay muchos jóvenes en la plaza fumando y bebiendo en las zonas de parques, zonas donde los más pequeños juegan y pasan constantemente; "En los últimos meses se han producido robos en las casas de muchos vecinos. Es una situación que nos alarma mucho. Es cierto que nos preocupa, aunque en menord medida, el que haya tantos jóvenes fumando y bebiendo en zonas donde los niños van a jugar. No son violentos ni crean conflictos, pero no es bueno que los más pequeños vean este tipo de actos", ha concluído.