Los vecinos de Camp Redó sacan los colores al Ayuntamiento de Palma

Los vecinos del barrio palmesano de Camp Redó llevan mucho tiempo reclamando mejoras en este degradado barrio y denunciando la dejadez por parte del ayuntamiento. Estos días Cort está publicitando obras y el acondicionamiento del solar donde había un bloque de viviendas que fue derribado.

El consistorio palmesano destaca que "culminan una serie de mejoras que han sumado unos 700.000 euros de inversion en la barriada". Sin embargo, los residentes de esta zona les responden "¿Mejoras? No tenéis vergüenza. Las farolas se caen, el pavimento se desmorona, hogueras nocturnas por determinados grupos, los árboles del primer solar se han secado y otros han sido arrancados, y los vehículos han invadido los espacios por falta de aparcamiento".

Així han quedat els carrers del Camp Redó després de les obres de reurbanització i acondicionament del solar on hi havia el bloc VIII ��



��‍♀️Culminam un seguit de millores que han sumat uns 700.000 € d'inversió a la barriada#Palmafunciona#Pladebarris



��https://t.co/53JrBCa3pWpic.twitter.com/h2pb9ZChy7 — Ajuntament de Palma (@ajuntpalma) November 30, 2020

Acompañan sus palabras desmintiendo las mejoras con imágenes e insistiendo en sus denuncias "estos espacios libres públicos no tienen ninguna atención, adecuación y control municipal, no dejan descansar a los vecinos, el pavimento se desmorona, hogueras y escándalos".

Por qué no contáis la verdad @ajuntpalma, @MESperPalma, @hila, @AngelicaPastor, @Neustru? Estos espacios libres públicos no tienen ninguna atención, adecuación y control municipal, no dejan descansar a los vecinos, el pavimento se desmorona, hogueras y escándalos. Vergüenza. pic.twitter.com/jM7MXr908H — Víctor M.B. (@campredo_) December 2, 2020

También un video muestra los resultados de las "mejoras" que han creado el malestar vecinal "así han quedado las calles y el solar después de vuestra intervención. Sin aceras, usadas como circuitos de carreras para las motillos, acumulándose la basura en las fachadas, un solar deprimente que no se ajusta a lo que orgullosamente mostrasteis".

Una de las residentes señala que "esa "reforma" no es más que un alisado del terreno. Antes había un bloque mugroso, ahora lo que hay es un espacio que parece proporcionado ex profeso para que la chusma haga carreras de motos y hogueras. Cero intervención policial salvo en casos puntuales de drogas. Los pilones huecos han conseguido que nuestro ya de por si deprimente descanso nocturno se convierta en un verdadero martirio. Inexistencia de aceras, etc."