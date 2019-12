Los vecinos de Camp Redó piden a Cort que actúe ante la degradación de su barrio

El presidente de la Plataforma Camp Redó, Víctor Blázquez, está cansado de la situación que está viviendo el barrio y lamenta que las palabras que “les regalan” desde el Ayuntamiento de Palma “se las lleva el viento”. “La situación que padece el barrio es límite, ya que las aceras están intransitables y en el bloque número ocho, que derribaron, hay hogueras, ratas, abandono... El barrio no se puede tener en unas condiciones como si fuese un vertedero abandonado”, afirma Víctor Blázquez. Por eso piden la intervención inmediata del Ayuntamiento de Palma.

Cuatro años sin actuaciones reseñables

Pide no abandonar los pisos propiedad del Govern del Ayuntamiento. Denuncia que se han abandonado todas las actuaciones “desde Infraestructuras a Urbanismo, mientras que el alcalde mira para otro lado”, corrobora Víctor Blázquez. “Una prioridad que era para 2015 hoy por hoy sigue siendo un abandono y el barrio va a peor, por eso venimos a cada pleno para que vean que no nos rendimos”, aseguran los vecinos.

“Angélica Pastor nos ha dicho que están trabajando en mejorar el barrio”, desde la plataforma siguen confiando en lo que les dicen, pero aseguran que va lento, que hay “falta de voluntad política”, pero que “no les queda otra que confiar”.

Situación Límite

“La oposición está a favor de nosotros. Tanto PP, Ciudadanos y VOX. Venimos porque la oposición nos mete proposiciones para poder intervenir. Hila lo que hace es ir en contra nuestra, dice que están dando subvenciones que no cubren la demanda del barrio. La situación es dramática hay gente que no puede optar a las subvenciones, hay gente que tiene humedades en los pisos del Ibavi”, asegura Víctor Blázquez. “La degradación está ganando velocidad, la situación ha empeorado, no ha habido transformación. A nivel de seguridad, de urbanismo está atravesando uno de los peores momentos de la historia del barrio”, recalca el portavoz de los vecinos de Camp Redó.

“Venimos a reclamar justicia porque hay personas mayores que no pueden salir de casa”, concluye Víctor Blázquez.