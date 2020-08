Los turistas alemanes no aplazan sus vuelos para visitar las Baleares

Los turistas alemanes no están cancelando los viajes que tienen planificados para septiembre. A pesar de las recomendaciones de no viajar, los viajeros están esperando al último momento: no descartan que la situación mejore y que puedan venir en septiembre. Este mes de agosto la ocupación ha sido de menos de un 25% y sería una buena noticia que estos turistas vinieran en septiembre, ya que creen que ese podría alcanzar el 40% de ocupación.

El gobierno alemán obliga, hasta día 23, a que todos los turistas que vengan de España, exceptuando Canarias, cumplan una cuarentena o se hagan un PCR. El presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares, Xisco Mulet, ha explicado que los turoperadores alemanes ofrecen la posibilidad de cancelar sus viajes en el último momento y, por eso, todavía no han anulado las reservas. Desde AVIBA, esperan que la situación mejore y que los turistas germánicos puedan viajar a las Baleares sin restricciones.

Mulet ha asegurado que este mes la ocupación está entre el 25 y el 30%. Afirma que está bajando porque hay muchas cancelaciones pero, si las previsiones se mantienen, en septiembre podría aumentar hasta cerca de un 40% y, aunque no pudiera salvarse la temporada, ayudaría a muchas familias y empresarios de las islas. Sin embargo, el presidente ha señalado que dependemos de la eficacia de las medidas que ha tomado el Govern.