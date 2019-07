Los trabajadores de las basuras de las Islas amenazan con huelgas si no mejoran sus condiciones de trabajo

Desde CCOO Miguel Pardo, asegura que las condiciones de los trabajadores encargados de la recogida de basura es extrema. Afirma que los empleados faenan en unas condiciones precarias donde no hay seguridad suficiente para ellos, por lo que han pedido a Madrid que se sienten a negociar un convenio autonómico para mejorar las condiciones laborales de los técnicos de basura. Si se hace caso omiso de las exigencias advierten que va a haber una huelga generalizada de trabajadores, ya que la situación es, dicen, insostenible.

Los jornaleros exigen a la patronal que se siente con ellos para negociar un convenio colectivo del sector. Piden una regularización de sus condiciones de trabajo y alertan de que se necesita un convenio autonómico. En la Mancomunidad des Raiguer ya hay convocada para este mes de julio, en el caso de Ibiza también hay huelga a partir del 29.

En palabras de Pardo: "La situación es extrema porque además salen nueve pliegos de condiciones este septiembre de los ayuntamientos. Lo que queremos es alertar de que se necesita ya un convenio autonómico. Lo estamos viendo ya en Ibiza,que ya tiene 2 huelgas convocadas para el 26 y Menorca, que también está al caer. Nosotros lo que qieremos es regularizar las condiciones de los trabajadores. El probema viene de que en septiembre es cuando se sacan los concursos de basura por parte de los ayuntamientos. Estos concursos duran los 6 próximos años, en los que no se contempla ninguna subida. Es por eso que desde 2011 hay contrataciones que no han experimentado ninguna subida, ya que están congeladas. Lo que pedimos es que esto mismo se haga en verano, ya que de la otra forma hasta septiembre no hay novedades ."

Desde CCOO piensan que puedan mejorar la situación de los trabajadores, ya que en septiembre los ayuntamientos sacan los concursos de basura que no suben desde 2011.