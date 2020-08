Los trabajadores y empresarios del ocio nocturno piden la dimisión del alcalde de Calvià

Los empresarios y trabajadores del ocio nocturno siguen intentando negociar con el ayuntamiento de Calvià la posibilidad de reabrir o recibir ayudas para subsistir a la dura situación que están viviendo. El presidente de la nueva Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas y Trabajadores de Calvià, Juan Rodríguez, y la administrativa y empresaria de Punta Ballena, Antonia Belmonte, se han reunido hoy con el alcalde para pedir "explicaciones y responsabilidades por las más de 2.000 familias afectadas que hay en Magaluf".

Pendientes de la reunión, Rodríguez ha asegurado que tratan de negociar una situación mejor con el alcalde. Se le ha pedido que asuma el peso de los 2.000 trabajadores parados, sin ERTES y sin ayudas, con un importe de 18 millones de euros. Además, "se le ha exigido que pida perdón públicamente y dimita" porque creen que se han quedado en la calle "por una mala gestión de la actividad".

Si la reunión no tiene el efecto que desean, día 17 de agosto a las 9 de la mañana han organizado una manifestación en las puertas del Ayuntamientode Calvià para seguir protestando en contra de las medidas que se han tomado porque, ha indicado, el impacto económico está siendo devastador. "Hay familias en Magaluf viviendo en situaciones precarias porque no tienen para comer ni para pagar el alquiler, hay algunos que hasta están viviendo en sus coches".

Hay mucha gente pidiendo ayudas a quienes se les están rechazando. Rodríguez ha señalado que se trata de "ayudas trampa" porque "si hay un ciudadano que no tiene dinero y no ha podido pagar el impuesto de circulación, ya no tiene derecho a estas ayudas porque debe dinero a la administración pública". Por ello, se ha abierto una página web para recoger donativos para pagar la luz, comprar comida o medicamentos para la gente que lo necesita.

Rodríguez insiste en que, por primera vez, todos los empresarios y trabajadores se han unido y no hay guerra entre locales en Magaluf. Por eso, destaca que ahora mismo "no se trata de colores, sino de hacer un cambio y ayudarnos los unos a los otros. El primer cambio empieza desde arriba con turoperadores y hoteleros que no pongan una habitación a 150€ a la semana para que pueda venir un turismo sostenible".