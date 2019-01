Los taxistas reclaman más presencia policial en lugar de cursillos de autodefensa

En dos turnos de mañana y tarde los taxistas de Palma han sido convocados hoy para enseñarles técnicas de autodefensa. Sin embargo, no creen que sea muy efectivo contra los atracos. Reclaman al ayuntamiento mayor presencia policial en las calles. Parece ser que muy pocos optarán finalmente por poner cámaras dentro de los taxis tras la escasa ayuda económica del consistorio para afrontar el gasto.

Basta con acercarse a la parada de taxis mas cercana y tantear el ambiente para entender el enfado del colectivo. Los conductores están indignados con la subvención de 40.000 euros que les ha prometido el Ayuntamiento para sufragar el gasto que supone la colocación de las cámaras de vigilancia en los taxis. Una cantidad irrisoria si tenemos en cuenta que hay 1.200 licencias en la ciudad y que parte de ese montante es para la adaptación de los taxis a para personas con movilidad reducida. Esperando clientes estaban los taxistas cuando les hemos interrumpido: reconocen que una camara de vigilancia da más seguridad pero no evita las agresiones y menos cuando, recalcan, no hay presencia de la policia local. La mayoría no pondrán cámaras y han alabado la buena disposición de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Tampoco se han mostrado muy receptivos con el cursillo de autodefensa que impartirá el consistorio palmesano para que los conductores sepan como repeler un ataque. Respetan a los compañeros que quieran ir pero creen que entrar a pelear con alguien que intenta atracarte puede traer más disgustos que alegrías. Reconocen que están asustados tras la oleada de robos y salen a trabajar con miedo. Aunque ya han sido detenidos los causantes de los últimos atracos.